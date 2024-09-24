https://ria.ru/20240924/menedzhery-1974415928.html

Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 24.09.2024

Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

Пять руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", опубликованный на сайте... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:30

2024-09-24T13:30

2024-09-24T15:53

новости агентства

миа "россия сегодня"

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974414014_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_5a0046b8389f439ba793ae183665c2fc.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пять руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", опубликованный на сайте kommersant.ru. Первым среди коллег в отрасли в номинации "Директор по информационным технологиям" стал исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков."Неожиданно и приятно очень. Важно отметить, что это в первую очередь, конечно, оценка для всей ИТ-команды медиагруппы, которая сначала выдержала стресс-тест на сервисы и инфраструктуру в период ковида с переводом всего офиса на тотальную удаленку, а с момента начала СВО день за днем держит оборону, нивелируя регулярные попытки нарушить работу информационных ресурсов и сервисов агентства. Спасибо большое коллегам по цеху, что оценили наш труд, двигаемся дальше!" — поделился впечатлениями Дмитрий Ушаков.В рейтинг также вошли еще четыре менеджера "России сегодня": первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, исполнительный директор — руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, директор по маркетингу Ольга Рябова и первый заместитель генерального директора Галина Кожина. Сотрудники были отмечены в номинациях "Высший руководитель", "Директор по общественным и корпоративным связям", "Директор по маркетингу" и "Директор по корпоративному управлению" соответственно.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" — проект Ассоциации менеджеров, который публикуется ежегодно на страницах газеты "Коммерсантъ". Является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего звена. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет лучших управленцев в наиболее функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.РИА Новости ежегодно выступает информационным партнером рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров".

https://ria.ru/20240920/premii-1973875423.html

https://ria.ru/20240903/konkurs-1970076173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, миа "россия сегодня", россия