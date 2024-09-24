https://ria.ru/20240924/menedzhery-1974415928.html
Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 24.09.2024
Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
Пять руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", опубликованный на сайте... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:30
2024-09-24T13:30
2024-09-24T15:53
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пять руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", опубликованный на сайте kommersant.ru. Первым среди коллег в отрасли в номинации "Директор по информационным технологиям" стал исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков."Неожиданно и приятно очень. Важно отметить, что это в первую очередь, конечно, оценка для всей ИТ-команды медиагруппы, которая сначала выдержала стресс-тест на сервисы и инфраструктуру в период ковида с переводом всего офиса на тотальную удаленку, а с момента начала СВО день за днем держит оборону, нивелируя регулярные попытки нарушить работу информационных ресурсов и сервисов агентства. Спасибо большое коллегам по цеху, что оценили наш труд, двигаемся дальше!" — поделился впечатлениями Дмитрий Ушаков.В рейтинг также вошли еще четыре менеджера "России сегодня": первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, исполнительный директор — руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, директор по маркетингу Ольга Рябова и первый заместитель генерального директора Галина Кожина. Сотрудники были отмечены в номинациях "Высший руководитель", "Директор по общественным и корпоративным связям", "Директор по маркетингу" и "Директор по корпоративному управлению" соответственно.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" — проект Ассоциации менеджеров, который публикуется ежегодно на страницах газеты "Коммерсантъ". Является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего звена. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет лучших управленцев в наиболее функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.РИА Новости ежегодно выступает информационным партнером рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров".
https://ria.ru/20240920/premii-1973875423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, миа "россия сегодня", россия
Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Россия
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пять руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", опубликованный на сайте kommersant.ru. Первым среди коллег в отрасли в номинации "Директор по информационным технологиям" стал исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков.
"Неожиданно и приятно очень. Важно отметить, что это в первую очередь, конечно, оценка для всей ИТ-команды медиагруппы, которая сначала выдержала стресс-тест на сервисы и инфраструктуру в период ковида с переводом всего офиса на тотальную удаленку, а с момента начала СВО день за днем держит оборону, нивелируя регулярные попытки нарушить работу информационных ресурсов и сервисов агентства. Спасибо большое коллегам по цеху, что оценили наш труд, двигаемся дальше!" — поделился впечатлениями Дмитрий Ушаков.
В рейтинг также вошли еще четыре менеджера "России сегодня
": первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, исполнительный директор — руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, директор по маркетингу Ольга Рябова и первый заместитель генерального директора Галина Кожина. Сотрудники были отмечены в номинациях "Высший руководитель", "Директор по общественным и корпоративным связям", "Директор по маркетингу" и "Директор по корпоративному управлению" соответственно.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" — проект Ассоциации менеджеров, который публикуется ежегодно на страницах газеты "Коммерсантъ". Является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего звена. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет лучших управленцев в наиболее функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.
РИА Новости ежегодно выступает информационным партнером рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров".