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В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин - РИА Новости, 24.09.2024
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13:54 24.09.2024 (обновлено: 19:35 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/medved-1974421526.html
В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин
В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин - РИА Новости, 24.09.2024
В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин
Медведя, убившего двух мужчин в дачном доме и 35 собак в приюте в Лучегорске Приморского края, застрелили, сообщает администрация Пожарского муниципального... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:54
2024-09-24T19:35
происшествия
сергей арамилев
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Медведя, убившего двух мужчин в дачном доме и 35 собак в приюте в Лучегорске Приморского края, застрелили, сообщает администрация Пожарского муниципального округа.В понедельник в СУ СК по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что медведь напал и убил двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск. По данным краевого Минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. Ночью вторника зверь забрался в приют для животных в Лучегорске, где убил 35 собак, рассказали РИА Новости в приюте. Охотнадзор с выходных выслеживал медведя. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что зверь или ранен человеком, или болен бешенством."Медведь ликвидирован", — говорится в сообщении.К поискам зверя профильными службами во вторник подключались также 15 добровольцев.
https://ria.ru/20240924/kamchatka-1974344950.html
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происшествия, сергей арамилев
Происшествия, Сергей Арамилев
В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин

В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин и 35 собак в приюте

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Медведя, убившего двух мужчин в дачном доме и 35 собак в приюте в Лучегорске Приморского края, застрелили, сообщает администрация Пожарского муниципального округа.
В понедельник в СУ СК по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что медведь напал и убил двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск. По данным краевого Минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. Ночью вторника зверь забрался в приют для животных в Лучегорске, где убил 35 собак, рассказали РИА Новости в приюте. Охотнадзор с выходных выслеживал медведя. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что зверь или ранен человеком, или болен бешенством.
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"Медведь ликвидирован", — говорится в сообщении.
К поискам зверя профильными службами во вторник подключались также 15 добровольцев.
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