https://ria.ru/20240924/medved-1974421526.html

В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин

В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин - РИА Новости, 24.09.2024

В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин

Медведя, убившего двух мужчин в дачном доме и 35 собак в приюте в Лучегорске Приморского края, застрелили, сообщает администрация Пожарского муниципального... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:54

2024-09-24T13:54

2024-09-24T19:35

происшествия

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Медведя, убившего двух мужчин в дачном доме и 35 собак в приюте в Лучегорске Приморского края, застрелили, сообщает администрация Пожарского муниципального округа.В понедельник в СУ СК по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что медведь напал и убил двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск. По данным краевого Минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. Ночью вторника зверь забрался в приют для животных в Лучегорске, где убил 35 собак, рассказали РИА Новости в приюте. Охотнадзор с выходных выслеживал медведя. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что зверь или ранен человеком, или болен бешенством."Медведь ликвидирован", — говорится в сообщении.К поискам зверя профильными службами во вторник подключались также 15 добровольцев.

https://ria.ru/20240924/kamchatka-1974344950.html

https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергей арамилев