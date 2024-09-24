https://ria.ru/20240924/manul-1974429507.html
Манул Тимофей продолжает зажировку
Манул Тимофей продолжает зажировку - РИА Новости, 24.09.2024
Манул Тимофей продолжает зажировку
Манул Тимофей продолжает зажировку, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:34
2024-09-24T14:34
2024-09-24T15:11
хорошие новости
общество
новосибирск
зеленогорск
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974426835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e4d1eedf0ff177fb9d8c5eb79841c27.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Манул Тимофей продолжает зажировку, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале."Зажировка Тимоши продолжается", — написала она.На видео, опубликованном гендиректором зоопарка, манул сидит на дереве в своем вольере и точит когти. На прошлой неделе в Московском зоопарке сообщили РИА Новости, что Тимофей начал готовиться к зажировке. К зиме он вдвое увеличивает свой вес, его мех становится более плотным и приобретает светло-серый оттенок с рыжиной по бокам. В начале лета кот достиг своего минимального веса — 3,75 килограмма. Летом Тимофея кормили раз в сутки шесть дней в неделю. В конце августа — начале сентября зоологи стали постепенно увеличивать его рацион. Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. В 2021-м он поселился в Московском зоопарке.
https://ria.ru/20240924/zoopark-1974362576.html
https://ria.ru/20240814/manul-1966192477.html
новосибирск
зеленогорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974426835_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf59d6aa0d4edeaac20da430a2149f11.jpg
Манул Тимофей продолжает зажировку и готовится к зиме
Манул Тимофей продолжает зажировку, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"Зажировка Тимоши продолжается", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
На видео, опубликованном гендиректором зоопарка, манул сидит на дереве в своем вольере и точит когти.
2024-09-24T14:34
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новосибирск, зеленогорск, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Новосибирск, Зеленогорск, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Манул Тимофей продолжает зажировку
Гендиректор Московского зоопарка Акулова: манул Тимофей продолжает зажировку