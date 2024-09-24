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Манул Тимофей продолжает зажировку - РИА Новости, 24.09.2024
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14:34 24.09.2024 (обновлено: 15:11 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/manul-1974429507.html
Манул Тимофей продолжает зажировку
Манул Тимофей продолжает зажировку - РИА Новости, 24.09.2024
Манул Тимофей продолжает зажировку
Манул Тимофей продолжает зажировку, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:34
2024-09-24T15:11
хорошие новости
общество
новосибирск
зеленогорск
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Манул Тимофей продолжает зажировку, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале."Зажировка Тимоши продолжается", — написала она.На видео, опубликованном гендиректором зоопарка, манул сидит на дереве в своем вольере и точит когти. На прошлой неделе в Московском зоопарке сообщили РИА Новости, что Тимофей начал готовиться к зажировке. К зиме он вдвое увеличивает свой вес, его мех становится более плотным и приобретает светло-серый оттенок с рыжиной по бокам. В начале лета кот достиг своего минимального веса — 3,75 килограмма. Летом Тимофея кормили раз в сутки шесть дней в неделю. В конце августа — начале сентября зоологи стали постепенно увеличивать его рацион. Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. В 2021-м он поселился в Московском зоопарке.
https://ria.ru/20240924/zoopark-1974362576.html
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Манул Тимофей продолжает зажировку и готовится к зиме
Манул Тимофей продолжает зажировку, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. "Зажировка Тимоши продолжается", - написала Акулова в своем Telegram-канале. На видео, опубликованном гендиректором зоопарка, манул сидит на дереве в своем вольере и точит когти.
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общество, новосибирск, зеленогорск, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Новосибирск, Зеленогорск, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Манул Тимофей продолжает зажировку

Гендиректор Московского зоопарка Акулова: манул Тимофей продолжает зажировку

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Манул Тимофей продолжает зажировку, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале.
«
"Зажировка Тимоши продолжается", — написала она.
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На видео, опубликованном гендиректором зоопарка, манул сидит на дереве в своем вольере и точит когти.
На прошлой неделе в Московском зоопарке сообщили РИА Новости, что Тимофей начал готовиться к зажировке. К зиме он вдвое увеличивает свой вес, его мех становится более плотным и приобретает светло-серый оттенок с рыжиной по бокам.
В начале лета кот достиг своего минимального веса — 3,75 килограмма. Летом Тимофея кормили раз в сутки шесть дней в неделю. В конце августа — начале сентября зоологи стали постепенно увеличивать его рацион.
Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. В 2021-м он поселился в Московском зоопарке.
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