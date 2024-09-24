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В США сделали заявление об Украине из-за боев на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.09.2024
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01:28 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/makgregor-1974334031.html
В США сделали заявление об Украине из-за боев на Ближнем Востоке
В США сделали заявление об Украине из-за боев на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.09.2024
В США сделали заявление об Украине из-за боев на Ближнем Востоке
США следует сосредоточить свое внимание и ресурсы на военной операции в Ливане и войне на Ближнем Востоке, а не на украинском конфликте, заявил бывший советник... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:28
2024-09-24T01:28
в мире
израиль
ближний восток
украина
хасан насралла
хезболла
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. США следует сосредоточить свое внимание и ресурсы на военной операции в Ливане и войне на Ближнем Востоке, а не на украинском конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном."Я считаю, что конфликт на Ближнем Востоке сейчас представляет для нас гораздо большую опасность, чем то, что происходит на Украине &lt;…&gt; Реальная проблема, о которой мы должны беспокоиться, заключается в том, как избежать массивного столкновения на Ближнем Востоке, которое все больше кажется неизбежным", — сказал он.Кроме того, Макгрегор считает, что на фоне назревающей угрозы на Ближнем Востоке, а также множества других факторов, Запад может в кратчайшие сроки окончательно потерять интерес к военной поддержке Украины, тем самым приблизив окончание конфликта."Ситуация может измениться, если украинцы внезапно совершат что-то невероятно глупое вопреки нашим указаниям, но, если этого не произойдет, то я думаю, что война на Украине имеет хорошие шансы закончиться к концу этого года, учитывая и другие различные события, вроде политических изменений в Европе, изменение обстановки на Украине и продвижение российских войск", — предположил бывший военный.Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия нанесла удар 30 июля в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболла" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге республики из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщила, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240921/politico-1973944880.html
https://ria.ru/20240924/oon-1974328556.html
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в мире, израиль, ближний восток, украина, хасан насралла, хезболла, министерство обороны сша
В мире, Израиль, Ближний Восток, Украина, Хасан Насралла, Хезболла, Министерство обороны США
В США сделали заявление об Украине из-за боев на Ближнем Востоке

Макгрегор: США следует сосредоточиться на Ближнем Востоке, а не на Украине

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. США следует сосредоточить свое внимание и ресурсы на военной операции в Ливане и войне на Ближнем Востоке, а не на украинском конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном.
"Я считаю, что конфликт на Ближнем Востоке сейчас представляет для нас гораздо большую опасность, чем то, что происходит на Украине <…> Реальная проблема, о которой мы должны беспокоиться, заключается в том, как избежать массивного столкновения на Ближнем Востоке, которое все больше кажется неизбежным", — сказал он.
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Кроме того, Макгрегор считает, что на фоне назревающей угрозы на Ближнем Востоке, а также множества других факторов, Запад может в кратчайшие сроки окончательно потерять интерес к военной поддержке Украины, тем самым приблизив окончание конфликта.
"Ситуация может измениться, если украинцы внезапно совершат что-то невероятно глупое вопреки нашим указаниям, но, если этого не произойдет, то я думаю, что война на Украине имеет хорошие шансы закончиться к концу этого года, учитывая и другие различные события, вроде политических изменений в Европе, изменение обстановки на Украине и продвижение российских войск", — предположил бывший военный.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия нанесла удар 30 июля в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболла" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге республики из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщила, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильБлижний ВостокУкраинаХасан НасраллаХезболлаМинистерство обороны США
 
 
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