https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974410390.html
Лукашенко призвал готовиться к войне
Лукашенко призвал готовиться к войне - РИА Новости, 24.09.2024
Лукашенко призвал готовиться к войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране надо готовиться к войне, при этом выразив пожелание, чтобы "этой войны не было". РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:49
2024-09-24T12:49
2024-09-24T19:18
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александр лукашенко
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МИНСК, 24 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране надо готовиться к войне, при этом выразив пожелание, чтобы "этой войны не было"."Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть (хотя чего нам тут перед кем-то оправдываться), что мы не собираемся воевать, не хотим воевать… Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было", — приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области.Вместе с тем Лукашенко отметил, что какой бы острой ни была обстановка вокруг Белоруссии, тенденций к развязыванию войны против республики в настоящее время не наблюдается.
https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974386861.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, брестская область
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Брестская область
Лукашенко призвал готовиться к войне
Лукашенко: Белоруссии надо готовиться к войне