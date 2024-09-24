https://ria.ru/20240924/livan-1974446484.html

Новый поток желающих покинуть Ливан направляется к границе с Сирией

Новый поток желающих покинуть Ливан направляется к границе с Сирией - РИА Новости, 24.09.2024

Новый поток желающих покинуть Ливан направляется к границе с Сирией

Новый поток желающих покинуть Ливан граждан страны, а также проживающих там сирийцев направляется с утра вторника к границе с Сирией, сообщила сирийская... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:09

2024-09-24T16:09

2024-09-24T16:09

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КАИР, 24 сен - РИА Новости. Новый поток желающих покинуть Ливан граждан страны, а также проживающих там сирийцев направляется с утра вторника к границе с Сирией, сообщила сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на источник на пограничном КПП Сирии Дждейда-Ябус. "Большое число сирийских и ливанских граждан с утра вторника направляется к сирийской границе после начала израильской агрессии на юге Ливана", - сказал источник. Ранее в понедельник Sham FM сообщала о том, что интенсивный поток людей направляется к границе Ливана с Сирией в районе Эль-Кусейр одновременно с израильским ударом по городу Эль-Хермель с ливанской стороны границы. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240803/izrail-1963808519.html

https://ria.ru/20240921/peydzhery-1973940678.html

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в мире, ливан, сирия, израиль, хезболла, оон, детонация сотен пейджеров в ливане