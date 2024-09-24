Рейтинг@Mail.ru
Новый поток желающих покинуть Ливан направляется к границе с Сирией - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/livan-1974446484.html
Новый поток желающих покинуть Ливан направляется к границе с Сирией
Новый поток желающих покинуть Ливан направляется к границе с Сирией - РИА Новости, 24.09.2024
Новый поток желающих покинуть Ливан направляется к границе с Сирией
Новый поток желающих покинуть Ливан граждан страны, а также проживающих там сирийцев направляется с утра вторника к границе с Сирией, сообщила сирийская... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:09
2024-09-24T16:09
в мире
ливан
сирия
израиль
хезболла
оон
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974410267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_175ed3bb4ffe1b9d297494dfc4087aae.jpg
КАИР, 24 сен - РИА Новости. Новый поток желающих покинуть Ливан граждан страны, а также проживающих там сирийцев направляется с утра вторника к границе с Сирией, сообщила сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на источник на пограничном КПП Сирии Дждейда-Ябус. "Большое число сирийских и ливанских граждан с утра вторника направляется к сирийской границе после начала израильской агрессии на юге Ливана", - сказал источник. Ранее в понедельник Sham FM сообщала о том, что интенсивный поток людей направляется к границе Ливана с Сирией в районе Эль-Кусейр одновременно с израильским ударом по городу Эль-Хермель с ливанской стороны границы. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240803/izrail-1963808519.html
https://ria.ru/20240921/peydzhery-1973940678.html
ливан
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974410267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c1329a833842122939d9194f0c609f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, сирия, израиль, хезболла, оон, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Сирия, Израиль, Хезболла, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Новый поток желающих покинуть Ливан направляется к границе с Сирией

Sham FM: новый поток граждан Ливана направляется к границе с Сирией

© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из южных районов Ливана в Бейруте
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 24 сен - РИА Новости. Новый поток желающих покинуть Ливан граждан страны, а также проживающих там сирийцев направляется с утра вторника к границе с Сирией, сообщила сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на источник на пограничном КПП Сирии Дждейда-Ябус.
"Большое число сирийских и ливанских граждан с утра вторника направляется к сирийской границе после начала израильской агрессии на юге Ливана", - сказал источник.
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
СМИ: Израиль нанес удары по колонне автоцистерн на границе Сирии и Ливана
3 августа, 03:23
Ранее в понедельник Sham FM сообщала о том, что интенсивный поток людей направляется к границе Ливана с Сирией в районе Эль-Кусейр одновременно с израильским ударом по городу Эль-Хермель с ливанской стороны границы.
По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Мужчина, пострадавший в результате взрыва электронного устройства в Бейруте - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с последствием взрывов пейджеров
21 сентября, 00:41
 
В миреЛиванСирияИзраильХезболлаООНДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала