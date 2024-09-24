https://ria.ru/20240924/livan-1974407783.html

В МИД России осудили военные нападения на Ливан со стороны Израиля

В МИД России осудили военные нападения на Ливан со стороны Израиля - РИА Новости, 24.09.2024

В МИД России осудили военные нападения на Ливан со стороны Израиля

Россия осуждает масштабные военные нападения на Ливан со стороны Израиля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:43

2024-09-24T12:43

2024-09-24T13:59

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия осуждает масштабные военные нападения на Ливан со стороны Израиля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Решительно осуждаем совершаемые в отношении Ливана масштабные военные нападения. Особо хотели бы подчеркнуть нашу принципиальную позицию о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России."Нужно сделать всё возможное, чтобы не допустить погружения Ближнего Востока в полномасштабный вооруженный конфликт, разрушительные последствия которого неизбежно затронут всех - как в регионе, так и за его пределами. Готовы к координации с международными и региональными партнерами в целях предотвращения подобного катастрофического сценария. Исходим из того, что безопасность любого государства региона не должна обеспечиваться за счет других", - добавила она.Захарова также напомнила о действующих рекомендациях российским гражданам воздерживаться от поездок в Ливан, добавив, что тем, кто в настоящее время находится в стране, следует проявлять крайнюю осторожность и соблюдать инструкции местных властей по обеспечению мер безопасности.

https://ria.ru/20240924/livan-1974398041.html

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россия, израиль, ливан, в мире, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024