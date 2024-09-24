https://ria.ru/20240924/livan-1974398041.html

В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану

В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану - РИА Новости, 24.09.2024

В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану

Удары Израиля по Ливану ведут к риску полной дестабилизации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:06

2024-09-24T12:06

2024-09-24T12:10

ливан

израиль

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Ливану ведут к риску полной дестабилизации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться в ситуацию."Это, конечно, событие, которое потенциально чрезвычайно опасное с зоной расширения конфликта, полной дестабилизацией региона. Конечно же, это вызывает чрезвычайно нашу озабоченность и обеспокоенность", - ответил Песков журналистам на вопрос, как в Кремле расценивают удар Израиля.

https://ria.ru/20240924/izrail-1974391705.html

ливан

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ливан, израиль, в мире, дмитрий песков