https://ria.ru/20240924/livan-1974398041.html
В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану
В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану - РИА Новости, 24.09.2024
В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану
Удары Израиля по Ливану ведут к риску полной дестабилизации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:06
2024-09-24T12:06
2024-09-24T12:10
ливан
израиль
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Ливану ведут к риску полной дестабилизации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться в ситуацию."Это, конечно, событие, которое потенциально чрезвычайно опасное с зоной расширения конфликта, полной дестабилизацией региона. Конечно же, это вызывает чрезвычайно нашу озабоченность и обеспокоенность", - ответил Песков журналистам на вопрос, как в Кремле расценивают удар Израиля.
https://ria.ru/20240924/izrail-1974391705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, израиль, в мире, дмитрий песков
Ливан, Израиль, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану
Песков: удары Израиля по Ливану ведут к риску полной дестабилизации региона
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Ливану ведут к риску полной дестабилизации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах
" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН
вмешаться в ситуацию.
"Это, конечно, событие, которое потенциально чрезвычайно опасное с зоной расширения конфликта, полной дестабилизацией региона. Конечно же, это вызывает чрезвычайно нашу озабоченность и обеспокоенность", - ответил Песков журналистам на вопрос, как в Кремле расценивают удар Израиля.