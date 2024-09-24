https://ria.ru/20240924/livan-1974391001.html

Российский посол в Тель-Авиве оценил ситуацию в Ливане

Российский посол в Тель-Авиве оценил ситуацию в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024

Российский посол в Тель-Авиве оценил ситуацию в Ливане

Обстановка в ходе противостояния Израиля и ливанского движения "Хезболлах" так накалена, что есть высокая вероятность начала полномасштабных боевых действий,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:49

2024-09-24T11:49

2024-09-24T11:53

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обстановка в ходе противостояния Израиля и ливанского движения "Хезболлах" так накалена, что есть высокая вероятность начала полномасштабных боевых действий, заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. "Обстановка настолько накалена, что можно говорить о высокой вероятности начала полномасштабных боевых действий между двумя странами, которые будут иметь крайне негативные последствия", - сказал дипломат в эфире "России 24". Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240924/livan-1974368590.html

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в мире, израиль, ливан, тель-авив, анатолий викторов, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году