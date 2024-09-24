Российский посол в Тель-Авиве оценил ситуацию в Ливане
Посол РФ: риск начала полномасштабной войны между Ливаном и Израилем очень высок
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обстановка в ходе противостояния Израиля и ливанского движения "Хезболлах" так накалена, что есть высокая вероятность начала полномасштабных боевых действий, заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
"Обстановка настолько накалена, что можно говорить о высокой вероятности начала полномасштабных боевых действий между двумя странами, которые будут иметь крайне негативные последствия", - сказал дипломат в эфире "России 24".
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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