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Российский посол в Тель-Авиве оценил ситуацию в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
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11:49 24.09.2024 (обновлено: 11:53 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/livan-1974391001.html
Российский посол в Тель-Авиве оценил ситуацию в Ливане
Российский посол в Тель-Авиве оценил ситуацию в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
Российский посол в Тель-Авиве оценил ситуацию в Ливане
Обстановка в ходе противостояния Израиля и ливанского движения "Хезболлах" так накалена, что есть высокая вероятность начала полномасштабных боевых действий,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:49
2024-09-24T11:53
в мире
израиль
ливан
тель-авив
анатолий викторов
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обстановка в ходе противостояния Израиля и ливанского движения "Хезболлах" так накалена, что есть высокая вероятность начала полномасштабных боевых действий, заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. "Обстановка настолько накалена, что можно говорить о высокой вероятности начала полномасштабных боевых действий между двумя странами, которые будут иметь крайне негативные последствия", - сказал дипломат в эфире "России 24". Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240924/livan-1974368590.html
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в мире, израиль, ливан, тель-авив, анатолий викторов, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Тель-Авив, Анатолий Викторов, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Российский посол в Тель-Авиве оценил ситуацию в Ливане

Посол РФ: риск начала полномасштабной войны между Ливаном и Израилем очень высок

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обстановка в ходе противостояния Израиля и ливанского движения "Хезболлах" так накалена, что есть высокая вероятность начала полномасштабных боевых действий, заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Российский посол в Ливане заявил о риске полномасштабной войны
Вчера, 10:24
"Обстановка настолько накалена, что можно говорить о высокой вероятности начала полномасштабных боевых действий между двумя странами, которые будут иметь крайне негативные последствия", - сказал дипломат в эфире "России 24".
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских бомбардировок
23 сентября, 23:32
 
В миреИзраильЛиванТель-АвивАнатолий ВикторовХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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