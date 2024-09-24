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Россия призывает к анализу последствий взрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
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07:07 24.09.2024 (обновлено: 07:35 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/livan-1974354433.html
Россия призывает к анализу последствий взрывов пейджеров в Ливане
Россия призывает к анализу последствий взрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
Россия призывает к анализу последствий взрывов пейджеров в Ливане
Подрыв пейджеров в Ливане открывает множество вопросов, в том числе и в контексте информационной безопасности, последствия таких атак должны быть... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:07
2024-09-24T07:35
в мире
ливан
россия
израиль
дмитрий полянский
василий небензя
мария захарова
оон
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане открывает множество вопросов, в том числе и в контексте информационной безопасности, последствия таких атак должны быть проанализированы и даны соответствующие рекомендации, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Это открывает множество вопросов, которые еще предстоит проанализировать не только в контексте ближневосточного урегулирования, но и в контексте информационной безопасности", – сказал российский дипломат. Последствия таких атак "должны быть очень тщательно проанализированы и должны быть даны некоторые рекомендации", добавил Полянский. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя теракты, заявлял, что произошедшее выводит эскалацию на Ближнем Востоке "в новое высокотехнологическое измерение". При этом именно действия США и их сателлитов подвели мир к угрозе терактов с помощью бытовых приборов, отмечал постпред. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
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в мире, ливан, россия, израиль, дмитрий полянский, василий небензя, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Россия, Израиль, Дмитрий Полянский, Василий Небензя, Мария Захарова, ООН, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Россия призывает к анализу последствий взрывов пейджеров в Ливане

Полянский: последствия взрывов пейджеров в Ливане должны быть проанализированы

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане открывает множество вопросов, в том числе и в контексте информационной безопасности, последствия таких атак должны быть проанализированы и даны соответствующие рекомендации, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Это открывает множество вопросов, которые еще предстоит проанализировать не только в контексте ближневосточного урегулирования, но и в контексте информационной безопасности", – сказал российский дипломат.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
Последствия таких атак "должны быть очень тщательно проанализированы и должны быть даны некоторые рекомендации", добавил Полянский.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя теракты, заявлял, что произошедшее выводит эскалацию на Ближнем Востоке "в новое высокотехнологическое измерение". При этом именно действия США и их сателлитов подвели мир к угрозе терактов с помощью бытовых приборов, отмечал постпред.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Постпредство Ливана в ООН отметило одну деталь в ситуации с пейджерами
20 сентября, 02:55
 
В миреЛиванРоссияИзраильДмитрий ПолянскийВасилий НебензяМария ЗахароваООНХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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