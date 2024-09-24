Россия призывает к анализу последствий взрывов пейджеров в Ливане
Полянский: последствия взрывов пейджеров в Ливане должны быть проанализированы
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане открывает множество вопросов, в том числе и в контексте информационной безопасности, последствия таких атак должны быть проанализированы и даны соответствующие рекомендации, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Это открывает множество вопросов, которые еще предстоит проанализировать не только в контексте ближневосточного урегулирования, но и в контексте информационной безопасности", – сказал российский дипломат.
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Последствия таких атак "должны быть очень тщательно проанализированы и должны быть даны некоторые рекомендации", добавил Полянский.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя теракты, заявлял, что произошедшее выводит эскалацию на Ближнем Востоке "в новое высокотехнологическое измерение". При этом именно действия США и их сателлитов подвели мир к угрозе терактов с помощью бытовых приборов, отмечал постпред.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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