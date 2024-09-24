https://ria.ru/20240924/livan-1974354433.html

Россия призывает к анализу последствий взрывов пейджеров в Ливане

Россия призывает к анализу последствий взрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024

Россия призывает к анализу последствий взрывов пейджеров в Ливане

Подрыв пейджеров в Ливане открывает множество вопросов, в том числе и в контексте информационной безопасности, последствия таких атак должны быть... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:07

2024-09-24T07:07

2024-09-24T07:35

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане открывает множество вопросов, в том числе и в контексте информационной безопасности, последствия таких атак должны быть проанализированы и даны соответствующие рекомендации, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Это открывает множество вопросов, которые еще предстоит проанализировать не только в контексте ближневосточного урегулирования, но и в контексте информационной безопасности", – сказал российский дипломат. Последствия таких атак "должны быть очень тщательно проанализированы и должны быть даны некоторые рекомендации", добавил Полянский. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя теракты, заявлял, что произошедшее выводит эскалацию на Ближнем Востоке "в новое высокотехнологическое измерение". При этом именно действия США и их сателлитов подвели мир к угрозе терактов с помощью бытовых приборов, отмечал постпред. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

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в мире, ливан, россия, израиль, дмитрий полянский, василий небензя, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане