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В Ливане заявили, что не имеют запасного плана по работе интернета - РИА Новости, 24.09.2024
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00:36 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/livan-1974331028.html
В Ливане заявили, что не имеют запасного плана по работе интернета
В Ливане заявили, что не имеют запасного плана по работе интернета - РИА Новости, 24.09.2024
В Ливане заявили, что не имеют запасного плана по работе интернета
Ливан не имеет запасного плана по обеспечению работы интернета в случае, если телекоммуникационная сеть страны подвергнется удару, заявил глава ливанской... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:36
2024-09-24T00:36
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детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ливан не имеет запасного плана по обеспечению работы интернета в случае, если телекоммуникационная сеть страны подвергнется удару, заявил глава ливанской телекоммуникационной компании Ogero Имад Крейдие. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. "Запасного плана по обеспечению работы интернета в случае поражения телекоммуникационной сети нет, Starlink - это не решение. Чрезвычайный план заключается в том, чтобы государственные учреждения оставались на связи с внешним миром и чтобы обеспечивались базовые услуги и помощь", - приводит слова Крейдие ливанский телеканал MTV News. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/udar-1974310072.html
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в мире, технологии, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Технологии, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Ливане заявили, что не имеют запасного плана по работе интернета

Глава Ogero: Ливан не имеет запасного плана по работе интернета в случае удара

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ливан не имеет запасного плана по обеспечению работы интернета в случае, если телекоммуникационная сеть страны подвергнется удару, заявил глава ливанской телекоммуникационной компании Ogero Имад Крейдие.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
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"Запасного плана по обеспечению работы интернета в случае поражения телекоммуникационной сети нет, Starlink - это не решение. Чрезвычайный план заключается в том, чтобы государственные учреждения оставались на связи с внешним миром и чтобы обеспечивались базовые услуги и помощь", - приводит слова Крейдие ливанский телеканал MTV News.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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В миреТехнологииЛиванИзраильБейрутХезболлаООНДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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