https://ria.ru/20240924/livan-1974331028.html

В Ливане заявили, что не имеют запасного плана по работе интернета

В Ливане заявили, что не имеют запасного плана по работе интернета - РИА Новости, 24.09.2024

В Ливане заявили, что не имеют запасного плана по работе интернета

Ливан не имеет запасного плана по обеспечению работы интернета в случае, если телекоммуникационная сеть страны подвергнется удару, заявил глава ливанской... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:36

2024-09-24T00:36

2024-09-24T00:36

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ливан не имеет запасного плана по обеспечению работы интернета в случае, если телекоммуникационная сеть страны подвергнется удару, заявил глава ливанской телекоммуникационной компании Ogero Имад Крейдие. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. "Запасного плана по обеспечению работы интернета в случае поражения телекоммуникационной сети нет, Starlink - это не решение. Чрезвычайный план заключается в том, чтобы государственные учреждения оставались на связи с внешним миром и чтобы обеспечивались базовые услуги и помощь", - приводит слова Крейдие ливанский телеканал MTV News. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240923/udar-1974310072.html

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в мире, технологии, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, детонация сотен пейджеров в ливане