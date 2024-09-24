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ОАЭ выразили озабоченность нападениями Израиля на южный Ливан - РИА Новости, 24.09.2024
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00:28 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/livan-1974330461.html
ОАЭ выразили озабоченность нападениями Израиля на южный Ливан
ОАЭ выразили озабоченность нападениями Израиля на южный Ливан - РИА Новости, 24.09.2024
ОАЭ выразили озабоченность нападениями Израиля на южный Ливан
ОАЭ выразили глубокую озабоченность по поводу нападений Израиля на южный Ливан и продолжения эскалации и ее последствий для безопасности и стабильности в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:28
2024-09-24T00:28
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ДУБАЙ, 24 сен - РИА Новости. ОАЭ выразили глубокую озабоченность по поводу нападений Израиля на южный Ливан и продолжения эскалации и ее последствий для безопасности и стабильности в регионе."ОАЭ отвергают насилие, эскалацию и непросчитанные действия и реакции на них, не берущие ни в какой расчет законы, регулирующие отношения между странами и их суверенитет", - говорится в заявлении МИД.Министерство иностранных дел ОАЭ призвало "к активизации международных усилий для остановки боевых действий и предотвращения кровопролития, а также к обеспечению гражданским лицам полной защиты в соответствии с международным правом". Как ранее сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 492 человек, ранены 1645.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
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в мире, ливан, оаэ, израиль
В мире, Ливан, ОАЭ, Израиль
ОАЭ выразили озабоченность нападениями Израиля на южный Ливан

ОАЭ выразили глубокую озабоченность нападениями Израиля на южный Ливан

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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ДУБАЙ, 24 сен - РИА Новости. ОАЭ выразили глубокую озабоченность по поводу нападений Израиля на южный Ливан и продолжения эскалации и ее последствий для безопасности и стабильности в регионе.
«
"ОАЭ отвергают насилие, эскалацию и непросчитанные действия и реакции на них, не берущие ни в какой расчет законы, регулирующие отношения между странами и их суверенитет", - говорится в заявлении МИД.
Министерство иностранных дел ОАЭ призвало "к активизации международных усилий для остановки боевых действий и предотвращения кровопролития, а также к обеспечению гражданским лицам полной защиты в соответствии с международным правом".
Как ранее сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 492 человек, ранены 1645.
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