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Литовский телеведущий попытался объяснить призыв убивать русскоязычных - РИА Новости, 24.09.2024
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18:55 24.09.2024 (обновлено: 19:11 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/litva-1974485982.html
Литовский телеведущий попытался объяснить призыв убивать русскоязычных
Литовский телеведущий попытался объяснить призыв убивать русскоязычных - РИА Новости, 24.09.2024
Литовский телеведущий попытался объяснить призыв убивать русскоязычных
Литовский телеведущий и блогер Альгис Раманаускас прокомментировал свой призыв стрелять в русскоязычных и отнимать у них детей, уточнив, что имел в виду только... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:55
2024-09-24T19:11
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Литовский телеведущий и блогер Альгис Раманаускас прокомментировал свой призыв стрелять в русскоязычных и отнимать у них детей, уточнив, что имел в виду только "русифицированную Литву". Ранее Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях. "Что я хочу сказать нашим русским и русскоговорящим. Нет, мои дорогие сограждане, не вас я якобы призывал убивать. Это было не о вас, хотя очевидно, что я искренне ненавижу то, что мы знаем как "Русский мир"... Поскольку этнический вопрос такой тонкий и важный, который раз подчеркиваю, что говорю о "русифицированной Литве"", - написал Раманаускас в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Телеведущий уточнил, что "искренне извиняется" перед теми, до кого его слова дошли "в искаженном контексте".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, youtube, facebook
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Литовский телеведущий попытался объяснить призыв убивать русскоязычных

© Соцсети блогераЛитовский телеведущий и блогер Альгис Раманаускас
Литовский телеведущий и блогер Альгис Раманаускас - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Соцсети блогера
Литовский телеведущий и блогер Альгис Раманаускас. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Литовский телеведущий и блогер Альгис Раманаускас прокомментировал свой призыв стрелять в русскоязычных и отнимать у них детей, уточнив, что имел в виду только "русифицированную Литву".
Ранее Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях.
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"Что я хочу сказать нашим русским и русскоговорящим. Нет, мои дорогие сограждане, не вас я якобы призывал убивать. Это было не о вас, хотя очевидно, что я искренне ненавижу то, что мы знаем как "Русский мир"... Поскольку этнический вопрос такой тонкий и важный, который раз подчеркиваю, что говорю о "русифицированной Литве"", - написал Раманаускас в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Телеведущий уточнил, что "искренне извиняется" перед теми, до кого его слова дошли "в искаженном контексте".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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