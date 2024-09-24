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ЛДПР предложила выдавать жилищные сертификаты потерявшим дом в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2024
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03:37 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ldpr-1974341979.html
ЛДПР предложила выдавать жилищные сертификаты потерявшим дом в зоне СВО
ЛДПР предложила выдавать жилищные сертификаты потерявшим дом в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2024
ЛДПР предложила выдавать жилищные сертификаты потерявшим дом в зоне СВО
Депутаты ГД от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого направили на отзыв в кабмин проект об обеспечении жилищными сертификатами людей, потерявших... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:37
2024-09-24T03:37
общество
жилье
россия
белгородская область
херсонская область
леонид слуцкий (политик)
лдпр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого направили на отзыв в кабмин проект об обеспечении жилищными сертификатами людей, потерявших свой дом в результате обстрелов ВСУ в течение всего периода проведения спецоперации, сообщила пресс-служба ЛДПР. "Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила выдавать жилищные сертификаты для приобретения жилья тем, кто потерял свой дом в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение всего периода проведения специальной военной операции. Соответствующий законопроект направлен на заключение Правительства РФ 24 сентября", - рассказали в пресс-службе. Изменения предлагается внести в закон "О противодействии терроризму". Законопроектом предполагается, что порядок выдачи сертификатов установит Правительство РФ. Они будут предоставляться вне зависимости от наличия или отсутствия иных жилых помещений, первостепенно будет учитываться факт потери любого жилья в собственности из-за обстрелов, пояснили в пресс-службе. "На сегодняшний день жилищные сертификаты выдаются лишь на региональном уровне, например, в Курской и Белгородской областях. Методика расчёта такой выплаты, а также условия выдачи разнятся от региона к региону. Где-то можно приобрести жильё только в пределах региона, а где-то – за его пределами. Предлагаемая мера ЛДПР позволит унифицировать данные меры поддержки на федеральном уровне и будет распространяться на другие регионы, где люди тоже потеряли своё жильё", - добавили в ней. Как отметил Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба, существующих законодательно мер компенсации недостаточно. Они не позволяют быстро восстановить утраченное имущество. Нужен единый федеральный механизм, "без бюрократических проволочек получить новое равноценное жилье взамен пострадавшему от теракта". "Жилищные сертификаты, опробованные для жителей Херсонской области, показали себя эффективным решением. Поэтому предлагаем Правительству расширить его на все регионы. Атаки БПЛА, к сожалению, происходят не только на Донбассе, но и приграничных областях. Жилищный сертификат, оплаченный из федерального бюджета, поможет людям встать на ноги и отстроить свои дома. Нельзя заставлять переживших теракт собирать тысячи справок в разные инстанции. Пострадал дом – вот сертификат на новый. Меры поддержки должны работать так", – заключил он.
https://ria.ru/20240923/gosduma-1974310374.html
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общество, жилье, россия, белгородская область, херсонская область , леонид слуцкий (политик), лдпр, вооруженные силы украины, госдума рф
Общество, Жилье, Россия, Белгородская область, Херсонская область , Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
ЛДПР предложила выдавать жилищные сертификаты потерявшим дом в зоне СВО

ЛДПР предложила выдавать жилищные сертификаты потерявшим дом при обстрелах ВСУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого направили на отзыв в кабмин проект об обеспечении жилищными сертификатами людей, потерявших свой дом в результате обстрелов ВСУ в течение всего периода проведения спецоперации, сообщила пресс-служба ЛДПР.
"Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила выдавать жилищные сертификаты для приобретения жилья тем, кто потерял свой дом в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение всего периода проведения специальной военной операции. Соответствующий законопроект направлен на заключение Правительства РФ 24 сентября", - рассказали в пресс-службе.
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Изменения предлагается внести в закон "О противодействии терроризму". Законопроектом предполагается, что порядок выдачи сертификатов установит Правительство РФ. Они будут предоставляться вне зависимости от наличия или отсутствия иных жилых помещений, первостепенно будет учитываться факт потери любого жилья в собственности из-за обстрелов, пояснили в пресс-службе.
"На сегодняшний день жилищные сертификаты выдаются лишь на региональном уровне, например, в Курской и Белгородской областях. Методика расчёта такой выплаты, а также условия выдачи разнятся от региона к региону. Где-то можно приобрести жильё только в пределах региона, а где-то – за его пределами. Предлагаемая мера ЛДПР позволит унифицировать данные меры поддержки на федеральном уровне и будет распространяться на другие регионы, где люди тоже потеряли своё жильё", - добавили в ней.
Как отметил Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба, существующих законодательно мер компенсации недостаточно. Они не позволяют быстро восстановить утраченное имущество. Нужен единый федеральный механизм, "без бюрократических проволочек получить новое равноценное жилье взамен пострадавшему от теракта".
"Жилищные сертификаты, опробованные для жителей Херсонской области, показали себя эффективным решением. Поэтому предлагаем Правительству расширить его на все регионы. Атаки БПЛА, к сожалению, происходят не только на Донбассе, но и приграничных областях. Жилищный сертификат, оплаченный из федерального бюджета, поможет людям встать на ноги и отстроить свои дома. Нельзя заставлять переживших теракт собирать тысячи справок в разные инстанции. Пострадал дом – вот сертификат на новый. Меры поддержки должны работать так", – заключил он.
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ОбществоЖильеРоссияБелгородская областьХерсонская областьЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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