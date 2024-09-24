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Управделами президента начало закупать автомобили Lаda Aura - РИА Новости, 24.09.2024
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18:33 24.09.2024 (обновлено: 18:53 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/lada-1974482829.html
Управделами президента начало закупать автомобили Lаda Aura
Управделами президента начало закупать автомобили Lаda Aura - РИА Новости, 24.09.2024
Управделами президента начало закупать автомобили Lаda Aura
Управление делами президента России закупает первые автомобили премиум-класса Lаda Aura в рамках перехода на отечественные машины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:33
2024-09-24T18:53
россия
lada
управление делами президента рф
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Управление делами президента России закупает первые автомобили премиум-класса Lаda Aura в рамках перехода на отечественные машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на эксплуатацию отечественных высоколокализованных автомобилей закупаются первые автомобили Lаda Aura, которые будут поставлены в подведомственные Управлению делами президента Российской Федерации автотранспортные учреждения", — рассказали там.Речь идет о закупке машин в стандартной комплектации. Они предназначены для оказания транспортных услуг федеральным государственным органам, обеспечение деятельности которых возложено на Управделами президента."Автомобили будут использоваться в соответствии с регламентом для закрепления за государственными гражданскими служащими. В процессе эксплуатации будут определены критерии надежности и получена оценка автомобилей Lаda Aura пассажирами", — отметили в управделами.Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Базовая модель автомобиля Lada Aura будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240322/avtomobili-1934971329.html
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россия, lada, управление делами президента рф
Россия, Lada, Управление делами Президента РФ
Управделами президента начало закупать автомобили Lаda Aura

Управделами президента приступило к закупке первых автомобилей Lаda Aura

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Управление делами президента России закупает первые автомобили премиум-класса Lаda Aura в рамках перехода на отечественные машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"В рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на эксплуатацию отечественных высоколокализованных автомобилей закупаются первые автомобили Lаda Aura, которые будут поставлены в подведомственные Управлению делами президента Российской Федерации автотранспортные учреждения", — рассказали там.
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Речь идет о закупке машин в стандартной комплектации. Они предназначены для оказания транспортных услуг федеральным государственным органам, обеспечение деятельности которых возложено на Управделами президента.
«
"Автомобили будут использоваться в соответствии с регламентом для закрепления за государственными гражданскими служащими. В процессе эксплуатации будут определены критерии надежности и получена оценка автомобилей Lаda Aura пассажирами", — отметили в управделами.
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Базовая модель автомобиля Lada Aura будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.
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