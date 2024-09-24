Управделами президента начало закупать автомобили Lаda Aura
Управделами президента приступило к закупке первых автомобилей Lаda Aura
Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Управление делами президента России закупает первые автомобили премиум-класса Lаda Aura в рамках перехода на отечественные машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"В рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на эксплуатацию отечественных высоколокализованных автомобилей закупаются первые автомобили Lаda Aura, которые будут поставлены в подведомственные Управлению делами президента Российской Федерации автотранспортные учреждения", — рассказали там.
"Отличный автомобиль": Минфин получил новую партию Lada Aura
22 марта, 16:11
Речь идет о закупке машин в стандартной комплектации. Они предназначены для оказания транспортных услуг федеральным государственным органам, обеспечение деятельности которых возложено на Управделами президента.
«
"Автомобили будут использоваться в соответствии с регламентом для закрепления за государственными гражданскими служащими. В процессе эксплуатации будут определены критерии надежности и получена оценка автомобилей Lаda Aura пассажирами", — отметили в управделами.
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Базовая модель автомобиля Lada Aura будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.
Госдума получила первые 33 отечественных автомобиля
10 января, 13:18