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Посол рассказал о независимой внешней политике стран Латинской Америки - РИА Новости, 24.09.2024
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01:34 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/la-1974334433.html
Посол рассказал о независимой внешней политике стран Латинской Америки
Посол рассказал о независимой внешней политике стран Латинской Америки - РИА Новости, 24.09.2024
Посол рассказал о независимой внешней политике стран Латинской Америки
Лишь одна страна в Латинской Америке примкнула к антироссийским санкциям, что говорит о независимости этих государств и демонстрирует высокий уровень отношений... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:34
2024-09-24T01:34
в мире
латинская америка
россия
карибский бассейн
виктор коронелли
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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Лишь одна страна в Латинской Америке примкнула к антироссийским санкциям, что говорит о независимости этих государств и демонстрирует высокий уровень отношений с Россией, заявил РИА Новости посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. "В Латинской Америке и Карибском бассейне только одна страна участвует в антироссийских действиях, в том числе в применении санкций, со стороны западных стран. Эта единственная страна — Багамские острова. Ни одна другая страна Латинской Америки и Карибского бассейна не присоединилась к антироссийским санкциям. Это ясное свидетельство суверенной позиции Латинской Америки и уровня наших отношений с этими государствами", - сказал российский дипломат. По словам Коронелли, страны Латинской Америки являются очень важными партнерами России в Западном полушарии, и в подавляющем большинстве государств ведется активная дипломатическая работа. "С правительствами Латинской Америки мы поддерживаем очень крепкий активный и интенсивный политический диалог и, очевидно, очень уважаем независимую позицию Латинской Америки в отношении ситуации в России и вокруг нее, суверенную позицию, основанную на международном порядке", - добавил российский посол.
https://ria.ru/20240903/zaderzhanie-1970340615.html
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в мире, латинская америка, россия, карибский бассейн, виктор коронелли
В мире, Латинская Америка, Россия, Карибский бассейн, Виктор Коронелли
Посол рассказал о независимой внешней политике стран Латинской Америки

Посол: лишь одна страна в Латинской Америке примкнула к антироссийским санкциям

© AP Photo / Luis BenavidesЗаседание ОАГ
Заседание ОАГ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Luis Benavides
Заседание ОАГ. Архивное фото
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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Лишь одна страна в Латинской Америке примкнула к антироссийским санкциям, что говорит о независимости этих государств и демонстрирует высокий уровень отношений с Россией, заявил РИА Новости посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.
"В Латинской Америке и Карибском бассейне только одна страна участвует в антироссийских действиях, в том числе в применении санкций, со стороны западных стран. Эта единственная страна — Багамские острова. Ни одна другая страна Латинской Америки и Карибского бассейна не присоединилась к антироссийским санкциям. Это ясное свидетельство суверенной позиции Латинской Америки и уровня наших отношений с этими государствами", - сказал российский дипломат.
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По словам Коронелли, страны Латинской Америки являются очень важными партнерами России в Западном полушарии, и в подавляющем большинстве государств ведется активная дипломатическая работа.
"С правительствами Латинской Америки мы поддерживаем очень крепкий активный и интенсивный политический диалог и, очевидно, очень уважаем независимую позицию Латинской Америки в отношении ситуации в России и вокруг нее, суверенную позицию, основанную на международном порядке", - добавил российский посол.
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В миреЛатинская АмерикаРоссияКарибский бассейнВиктор Коронелли
 
 
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