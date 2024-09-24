https://ria.ru/20240924/la-1974334433.html

Посол рассказал о независимой внешней политике стран Латинской Америки

Посол рассказал о независимой внешней политике стран Латинской Америки - РИА Новости, 24.09.2024

Посол рассказал о независимой внешней политике стран Латинской Америки

Лишь одна страна в Латинской Америке примкнула к антироссийским санкциям, что говорит о независимости этих государств и демонстрирует высокий уровень отношений... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:34

2024-09-24T01:34

2024-09-24T01:34

в мире

латинская америка

россия

карибский бассейн

виктор коронелли

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785036070_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_4e489c99d1f8ddc159df506952a3a092.jpg

ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Лишь одна страна в Латинской Америке примкнула к антироссийским санкциям, что говорит о независимости этих государств и демонстрирует высокий уровень отношений с Россией, заявил РИА Новости посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. "В Латинской Америке и Карибском бассейне только одна страна участвует в антироссийских действиях, в том числе в применении санкций, со стороны западных стран. Эта единственная страна — Багамские острова. Ни одна другая страна Латинской Америки и Карибского бассейна не присоединилась к антироссийским санкциям. Это ясное свидетельство суверенной позиции Латинской Америки и уровня наших отношений с этими государствами", - сказал российский дипломат. По словам Коронелли, страны Латинской Америки являются очень важными партнерами России в Западном полушарии, и в подавляющем большинстве государств ведется активная дипломатическая работа. "С правительствами Латинской Америки мы поддерживаем очень крепкий активный и интенсивный политический диалог и, очевидно, очень уважаем независимую позицию Латинской Америки в отношении ситуации в России и вокруг нее, суверенную позицию, основанную на международном порядке", - добавил российский посол.

https://ria.ru/20240903/zaderzhanie-1970340615.html

https://ria.ru/20240731/venesuela-1962936172.html

латинская америка

россия

карибский бассейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латинская америка, россия, карибский бассейн, виктор коронелли