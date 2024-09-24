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В Горячем Ключе на Кубани обустроят терренкур в ущелье - РИА Новости, 24.09.2024
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Краснодарский край
 
19:50 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/kuban-1974498451.html
В Горячем Ключе на Кубани обустроят терренкур в ущелье
В Горячем Ключе на Кубани обустроят терренкур в ущелье - РИА Новости, 24.09.2024
В Горячем Ключе на Кубани обустроят терренкур в ущелье
Терренкур с учетом естественного природного ландшафта обустроят в ущелье Горячего Ключа, на благоустройство его участков из краевого бюджета выделено 79... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:50
2024-09-24T19:50
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Терренкур с учетом естественного природного ландшафта обустроят в ущелье Горячего Ключа, на благоустройство его участков из краевого бюджета выделено 79 миллионов рублей, сообщил журналистам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий. "В прошлом году на первый этап обустройства терренкура "Дантово ущелье – Скала спасения" было выделено почти 34 миллиона рублей из краевого и муниципального бюджетов. Уложена новая плитка, установлены скамейки, урны, оборудована ливневка. На маршруте проведено освещение, что позволит туристам наслаждаться чистым воздухом и гулять по горным тропам не только днем. На благоустройство новых участков терренкура в этом году направлено еще 79 миллионов рублей", – передает пресс-служба администрации региона слова Зарицкого. Отмечается, что работы ведут за счет средств краевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса". Строители продолжают работать на верхних тропах оздоровительного маршрута, проходящего в районе ущелья. Там также прокладывают линию освещения на протяженности почти 4 километра. На скале Петушок уже завершился демонтаж старых конструкций - новая смотровая площадка и ступени будут металлические с насечками против скольжения. На время ремонтных работ туристов просят не подниматься на верхние дорожки, добавляют власти. "Реконструкция запланирована и на знаменитой Тропе здоровья. Терренкуры разработали с учетом естественного природного ландшафта. Маршруты отличаются протяженностью, углом подъема и спуска. По крутым склонам из техники подняться может только мини-погрузчик. Поэтому большой объем работы строителям приходится выполнять вручную", - комментируют в пресс-службе. Как отмечают в администрации региона, всего в Краснодарском крае доступно свыше 250 туристских маршрутов, большинство из которых пешие.
https://ria.ru/20240923/natsproekt-1974304663.html
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россия, горячий ключ
Краснодарский край, Россия, Горячий Ключ

В Горячем Ключе на Кубани обустроят терренкур в ущелье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина в парке в Горячем Ключе
Женщина в парке в Горячем Ключе - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Женщина в парке в Горячем Ключе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Терренкур с учетом естественного природного ландшафта обустроят в ущелье Горячего Ключа, на благоустройство его участков из краевого бюджета выделено 79 миллионов рублей, сообщил журналистам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.
"В прошлом году на первый этап обустройства терренкура "Дантово ущелье – Скала спасения" было выделено почти 34 миллиона рублей из краевого и муниципального бюджетов. Уложена новая плитка, установлены скамейки, урны, оборудована ливневка. На маршруте проведено освещение, что позволит туристам наслаждаться чистым воздухом и гулять по горным тропам не только днем. На благоустройство новых участков терренкура в этом году направлено еще 79 миллионов рублей", – передает пресс-служба администрации региона слова Зарицкого.
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Отмечается, что работы ведут за счет средств краевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса".
Строители продолжают работать на верхних тропах оздоровительного маршрута, проходящего в районе ущелья. Там также прокладывают линию освещения на протяженности почти 4 километра. На скале Петушок уже завершился демонтаж старых конструкций - новая смотровая площадка и ступени будут металлические с насечками против скольжения. На время ремонтных работ туристов просят не подниматься на верхние дорожки, добавляют власти.
"Реконструкция запланирована и на знаменитой Тропе здоровья. Терренкуры разработали с учетом естественного природного ландшафта. Маршруты отличаются протяженностью, углом подъема и спуска. По крутым склонам из техники подняться может только мини-погрузчик. Поэтому большой объем работы строителям приходится выполнять вручную", - комментируют в пресс-службе.
Как отмечают в администрации региона, всего в Краснодарском крае доступно свыше 250 туристских маршрутов, большинство из которых пешие.
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