https://ria.ru/20240924/kuba-1974343584.html
Россия и Куба ведут совместное производство фильмов о спорте и космосе
Россия и Куба ведут совместное производство фильмов о спорте и космосе - РИА Новости, 24.09.2024
Россия и Куба ведут совместное производство фильмов о спорте и космосе
Россия и Куба в настоящий момент ведут совместное производство картин о спорте, космосе, а также фильма российского продюсера о событиях в Гаване середины... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:56
2024-09-24T03:56
2024-09-24T03:56
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виктор коронелли
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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Россия и Куба в настоящий момент ведут совместное производство картин о спорте, космосе, а также фильма российского продюсера о событиях в Гаване середины прошлого века, рассказал РИА Новости посол РФ Виктор Коронелли. "В нашей двусторонней повестке сотрудничество в области кино очень важно для обеих стран и развивается очень хорошо. Есть три совместных проекта, два из них ведет кубинская сторона. Фильм "Теофило", посвящен знаменитому кубинскому боксёру Теофило Стивенсону, завоевавшему три олимпийских золотых медали, включая золото на московской Олимпиады 1980 года", - сказал Коронелли. По словам дипломата, вторая кубинская картина, которая снимается в сотрудничестве с российскими коллегами, посвящена совместному полету в космос нашего космонавта Юрия Романенко и кубинского космонавта Арнальдо Тамайо Мендеса. "Российский проект продюсера Рафаэля Минасбекяна называется "Гуантанамера". Приключенческий фильм, который включает события в Гаване в 60-х годах прошлого века, должен быть очень интересным и я надеюсь, что мы сможем увидеть его в следующем году", - добавил Коронелли.
https://ria.ru/20240924/kuba-1974337885.html
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космос - риа наука, россия, гавана, куба, виктор коронелли, теофило стивенсон, юрий романенко
Космос - РИА Наука, Россия, Гавана, Куба, Виктор Коронелли, Теофило Стивенсон, Юрий Романенко
Россия и Куба ведут совместное производство фильмов о спорте и космосе
Посол: Россия и Куба ведут совместное производство фильмов о спорте и космосе
ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Россия и Куба в настоящий момент ведут совместное производство картин о спорте, космосе, а также фильма российского продюсера о событиях в Гаване середины прошлого века, рассказал РИА Новости посол РФ Виктор Коронелли.
"В нашей двусторонней повестке сотрудничество в области кино очень важно для обеих стран и развивается очень хорошо. Есть три совместных проекта, два из них ведет кубинская сторона. Фильм "Теофило", посвящен знаменитому кубинскому боксёру Теофило Стивенсону, завоевавшему три олимпийских золотых медали, включая золото на московской Олимпиады 1980 года", - сказал Коронелли.
По словам дипломата, вторая кубинская картина, которая снимается в сотрудничестве с российскими коллегами, посвящена совместному полету в космос нашего космонавта Юрия Романенко и кубинского космонавта Арнальдо Тамайо Мендеса.
"Российский проект продюсера Рафаэля Минасбекяна называется "Гуантанамера". Приключенческий фильм, который включает события в Гаване в 60-х годах прошлого века, должен быть очень интересным и я надеюсь, что мы сможем увидеть его в следующем году", - добавил Коронелли.