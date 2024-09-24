https://ria.ru/20240924/kuba-1974337885.html

Россия, несмотря на сложности, поставляет продукты на Кубу, заявил посол

Россия, несмотря на сложности, поставляет продукты на Кубу, заявил посол - РИА Новости, 24.09.2024

Россия, несмотря на сложности, поставляет продукты на Кубу, заявил посол

Россия на фоне сложностей на Кубе с продуктами питания сотрудничает с Всемирной продовольственной программой, поставляет зерно на коммерческой основе и... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:30

2024-09-24T02:30

2024-09-24T02:30

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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Россия на фоне сложностей на Кубе с продуктами питания сотрудничает с Всемирной продовольственной программой, поставляет зерно на коммерческой основе и кредитует закупки нефти, удобрений и пшеницы, рассказал РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор Коронелли. "Россия очень интенсивно сотрудничает с соответствующими организациями системы ООН, например, с Всемирной продовольственной программой, и в рамках этой программы мы уже осуществили на Кубу несколько поставок растительного масла, зерна, нута", - сказал Коронелли. Правительство Кубы ранее временно сократило размер хлебобулочных изделий в составе "семейной корзины" из-за дефицита пшеницы в стране, чтобы гарантировать дальнейшее снабжение. Местные предприниматели заявляли СМИ, что блокада Соединенных Штатов против Кубы препятствует своевременным расчетам с поставщиками импорта, и несмотря на поддержку дружественных стран, банковские операции становятся более сложными. По словам Виктора Коронелли, помимо гуманитарных поставок на Кубе сейчас успешно реализуется коммерческий проект новосибирской компании, которая поставляет зерно на мукомольный завод в провинции Сьенфуэгос. В рамках этого проекта на Кубу уже было поставлено более 100 тысяч тонн зерна. "В этом году, как и в прошлом, Россия предоставила Кубе кредит в размере 100 миллионов долларов. Из этого кредита 80 миллионов было выделено на импорт нефти из России, 10 миллионов на закупку в России удобрений и еще 10 миллионов на закупку пшеницы, которая уже была поставлена", - добавил Коронелли.

https://ria.ru/20240924/yarmarka-1974336579.html

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экономика, цены на нефть, куба, россия, гавана, виктор коронелли, оон