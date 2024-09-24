https://ria.ru/20240924/ksa-1974329198.html

Саудовская Аравия призвала мировое сообщество прекратить конфликты

Саудовская Аравия призвала мировое сообщество прекратить конфликты - РИА Новости, 24.09.2024

Саудовская Аравия призвала мировое сообщество прекратить конфликты

Саудовская Аравия призвала мировое сообщество взять на себя ключевую роль и ответственность в прекращении конфликтов на Ближнем Востоке в связи с эскалацией... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:15

2024-09-24T00:15

2024-09-24T00:15

в мире

здоровье - общество

ливан

саудовская аравия

ближний восток

детонация сотен пейджеров в ливане

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ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия призвала мировое сообщество взять на себя ключевую роль и ответственность в прекращении конфликтов на Ближнем Востоке в связи с эскалацией ситуации между Израилем и Ливаном, говорится в сообщении МИД королевства в социальной сети Х. "Королевство Саудовская Аравия с большой обеспокоенностью следит за развитием событий, происходящих на территории Ливана, и вновь предупреждает об опасности расширения насилия в регионе, а также об опасных последствиях эскалации для безопасности и стабильности в регионе... Королевство призывает международное сообщество и влиятельные стороны использовать свою роль и ответственность для прекращения конфликтов в регионе", - отмечается в сообщении. В министерстве указали на необходимость "сохранения стабильности в Ливане и уважения его суверенитета". Как ранее сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 492 человек, ранены 1645.

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

ливан

саудовская аравия

ближний восток

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в мире, здоровье - общество, ливан, саудовская аравия, ближний восток, детонация сотен пейджеров в ливане