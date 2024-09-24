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Саудовская Аравия призвала мировое сообщество прекратить конфликты - РИА Новости, 24.09.2024
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00:15 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ksa-1974329198.html
Саудовская Аравия призвала мировое сообщество прекратить конфликты
Саудовская Аравия призвала мировое сообщество прекратить конфликты - РИА Новости, 24.09.2024
Саудовская Аравия призвала мировое сообщество прекратить конфликты
Саудовская Аравия призвала мировое сообщество взять на себя ключевую роль и ответственность в прекращении конфликтов на Ближнем Востоке в связи с эскалацией... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:15
2024-09-24T00:15
в мире
здоровье - общество
ливан
саудовская аравия
ближний восток
детонация сотен пейджеров в ливане
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ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия призвала мировое сообщество взять на себя ключевую роль и ответственность в прекращении конфликтов на Ближнем Востоке в связи с эскалацией ситуации между Израилем и Ливаном, говорится в сообщении МИД королевства в социальной сети Х. "Королевство Саудовская Аравия с большой обеспокоенностью следит за развитием событий, происходящих на территории Ливана, и вновь предупреждает об опасности расширения насилия в регионе, а также об опасных последствиях эскалации для безопасности и стабильности в регионе... Королевство призывает международное сообщество и влиятельные стороны использовать свою роль и ответственность для прекращения конфликтов в регионе", - отмечается в сообщении. В министерстве указали на необходимость "сохранения стабильности в Ливане и уважения его суверенитета". Как ранее сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 492 человек, ранены 1645.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
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в мире, здоровье - общество, ливан, саудовская аравия, ближний восток, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Здоровье - Общество, Ливан, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Саудовская Аравия призвала мировое сообщество прекратить конфликты

Эр-Ри призвал мировое сообщество взять ответственность за прекращение конфликтов

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия призвала мировое сообщество взять на себя ключевую роль и ответственность в прекращении конфликтов на Ближнем Востоке в связи с эскалацией ситуации между Израилем и Ливаном, говорится в сообщении МИД королевства в социальной сети Х.
"Королевство Саудовская Аравия с большой обеспокоенностью следит за развитием событий, происходящих на территории Ливана, и вновь предупреждает об опасности расширения насилия в регионе, а также об опасных последствиях эскалации для безопасности и стабильности в регионе... Королевство призывает международное сообщество и влиятельные стороны использовать свою роль и ответственность для прекращения конфликтов в регионе", - отмечается в сообщении.
В министерстве указали на необходимость "сохранения стабильности в Ливане и уважения его суверенитета".
Как ранее сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 492 человек, ранены 1645.
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В миреЗдоровье - ОбществоЛиванСаудовская АравияБлижний ВостокДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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