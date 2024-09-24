https://ria.ru/20240924/krym-1974495962.html
В Крыму продолжаются учения по противодействию диверсионным группам
В Крыму продолжаются учения по противодействию диверсионным группам - РИА Новости, 24.09.2024
В Крыму продолжаются учения по противодействию диверсионным группам
Учение по противодействию проникновения на полуостров диверсионных групп продолжаются в Крыму силами теробороны и правоохранителей, сообщил глава региона Сергей РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:31
2024-09-24T19:31
2024-09-24T19:31
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Учение по противодействию проникновения на полуостров диверсионных групп продолжаются в Крыму силами теробороны и правоохранителей, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram канале. О начале учений Аксенов объявил 17 сентября. "В разных городах Республики Крым проходят масштабные учения, направленные на противодействие проникновению диверсионных групп противника на нашу территорию. Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации, оказывать содействие и доверять только официальным источникам информации", - написала Аксенов.
https://ria.ru/20240911/minoborony-1972101535.html
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республика крым, сергей аксенов (политик), россия, общество, безопасность
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Россия, Общество, Безопасность
В Крыму продолжаются учения по противодействию диверсионным группам
Аксенов: в Крыму продолжают учения по противодействию проникновению диверсантов