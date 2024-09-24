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В Кремле ответили на слова Зеленского о "близком конце" конфликта - РИА Новости, 24.09.2024
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12:30 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/kreml-1974404836.html
В Кремле ответили на слова Зеленского о "близком конце" конфликта
В Кремле ответили на слова Зеленского о "близком конце" конфликта - РИА Новости, 24.09.2024
В Кремле ответили на слова Зеленского о "близком конце" конфликта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова в Киеве о "близком конце" конфликта, сказал, что любая война так или иначе завершается миром, но РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:30
2024-09-24T12:30
в мире
здоровье - общество
россия
украина
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова в Киеве о "близком конце" конфликта, сказал, что любая война так или иначе завершается миром, но достижение РФ своих целей безальтернативно. "Вы знаете, что любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Владимир Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html
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в мире, здоровье - общество, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Кремле ответили на слова Зеленского о "близком конце" конфликта

Песков: достижение РФ своих целей на Украине безальтернативно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова в Киеве о "близком конце" конфликта, сказал, что любая война так или иначе завершается миром, но достижение РФ своих целей безальтернативно.
"Вы знаете, что любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Песков прокомментировал позицию России по испытаниям ядерного оружия
Вчера, 12:15
Владимир Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Песков прокомментировал позицию России по испытаниям ядерного оружия
Вчера, 12:15
 
В миреЗдоровье - ОбществоРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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