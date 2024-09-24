https://ria.ru/20240924/kreml-1974402015.html

Песков назвал суверенной позицию Ирана по украинскому конфликту

Песков назвал суверенной позицию Ирана по украинскому конфликту - РИА Новости, 24.09.2024

Песков назвал суверенной позицию Ирана по украинскому конфликту

В Кремле считают суверенной позицию Ирана об украинском конфликте, РФ продолжит доносить свою позицию до руководства страны, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:17

2024-09-24T12:17

2024-09-24T12:17

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле считают суверенной позицию Ирана об украинском конфликте, РФ продолжит доносить свою позицию до руководства страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на полях Генеральной ассамблеи ООН, что готов обсудить ситуацию на Украине с представителями ЕС и США, отметив, что Иран никогда не одобрял агрессию против территории Украины. "Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям. И у нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к заявлениям президента Ирана и не осложняет ли украинский конфликт взаимодействие РФ и Ирана.

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