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Песков назвал суверенной позицию Ирана по украинскому конфликту - РИА Новости, 24.09.2024
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12:17 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/kreml-1974402015.html
Песков назвал суверенной позицию Ирана по украинскому конфликту
Песков назвал суверенной позицию Ирана по украинскому конфликту - РИА Новости, 24.09.2024
Песков назвал суверенной позицию Ирана по украинскому конфликту
В Кремле считают суверенной позицию Ирана об украинском конфликте, РФ продолжит доносить свою позицию до руководства страны, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:17
2024-09-24T12:17
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле считают суверенной позицию Ирана об украинском конфликте, РФ продолжит доносить свою позицию до руководства страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на полях Генеральной ассамблеи ООН, что готов обсудить ситуацию на Украине с представителями ЕС и США, отметив, что Иран никогда не одобрял агрессию против территории Украины. "Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям. И у нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к заявлениям президента Ирана и не осложняет ли украинский конфликт взаимодействие РФ и Ирана.
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в мире, цены на нефть, иран, россия, украина, дмитрий песков, масуд пезешкиан, оон, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Иран, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан, ООН, Евросоюз
Песков назвал суверенной позицию Ирана по украинскому конфликту

Песков: позиция Ирана оп Украине суверенна, но РФ продолжит доносить свою

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле считают суверенной позицию Ирана об украинском конфликте, РФ продолжит доносить свою позицию до руководства страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на полях Генеральной ассамблеи ООН, что готов обсудить ситуацию на Украине с представителями ЕС и США, отметив, что Иран никогда не одобрял агрессию против территории Украины.
"Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям. И у нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к заявлениям президента Ирана и не осложняет ли украинский конфликт взаимодействие РФ и Ирана.
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МИД Ирана заявил, что украинский конфликт осложнил отношения Тегерана и ЕС
16 сентября, 06:19
 
В миреЦены на нефтьИранРоссияУкраинаДмитрий ПесковМасуд ПезешкианООНЕвросоюз
 
 
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