https://ria.ru/20240924/kreml-1974400150.html
В Кремле не увидели перспектив урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
В Кремле не увидели перспектив урегулирования ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.09.2024
В Кремле не увидели перспектив урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
Говорить о перспективах урегулирования ситуации на Ближнем Востоке пока трудно, "мирный трек" сейчас монополизирован одной из стран, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:11
2024-09-24T12:11
2024-09-24T12:11
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ближний восток
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армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Говорить о перспективах урегулирования ситуации на Ближнем Востоке пока трудно, "мирный трек" сейчас монополизирован одной из стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. "В настоящий момент очень трудно говорить о каких-то перспективах урегулирования. Вы знаете, что мирный трек сейчас по сути монополизирован одной из стран, и пока о каких-то успехах, к сожалению, говорить не приходится. Поэтому каких-то перспектив в настоящий момент мы обозначить не можем, что делает, наверное, ситуацию еще более потенциально опасной", - сказал Песков журналистам на вопрос, видит ли Кремль выход из ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240924/konflikt-1915630213.html
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в мире, ближний восток, ливан, дмитрий песков, хезболла, россия, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, Ливан, Дмитрий Песков, Хезболла, Россия, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле не увидели перспектив урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
Песков: говорить о перспективах урегулирования на Ближнем Востоке пока трудно