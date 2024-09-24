https://ria.ru/20240924/kreml-1974400150.html

В Кремле не увидели перспектив урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

В Кремле не увидели перспектив урегулирования ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.09.2024

В Кремле не увидели перспектив урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Говорить о перспективах урегулирования ситуации на Ближнем Востоке пока трудно, "мирный трек" сейчас монополизирован одной из стран, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:11

2024-09-24T12:11

2024-09-24T12:11

в мире

ближний восток

ливан

дмитрий песков

хезболла

россия

израиль

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Говорить о перспективах урегулирования ситуации на Ближнем Востоке пока трудно, "мирный трек" сейчас монополизирован одной из стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. "В настоящий момент очень трудно говорить о каких-то перспективах урегулирования. Вы знаете, что мирный трек сейчас по сути монополизирован одной из стран, и пока о каких-то успехах, к сожалению, говорить не приходится. Поэтому каких-то перспектив в настоящий момент мы обозначить не можем, что делает, наверное, ситуацию еще более потенциально опасной", - сказал Песков журналистам на вопрос, видит ли Кремль выход из ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240924/konflikt-1915630213.html

ближний восток

ливан

россия

израиль

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в мире, ближний восток, ливан, дмитрий песков, хезболла, россия, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году