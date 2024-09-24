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Жители Красноармейска в ДНР ждут прихода российских сил, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/krasnoarmeysk-1974422808.html
Жители Красноармейска в ДНР ждут прихода российских сил, пишут СМИ
Жители Красноармейска в ДНР ждут прихода российских сил, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
Жители Красноармейска в ДНР ждут прихода российских сил, пишут СМИ
Жители Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР ждут прихода российских сил, они уверены, что под контролем РФ их привычная жизнь вернется, передает... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:02
2024-09-24T14:02
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР ждут прихода российских сил, они уверены, что под контролем РФ их привычная жизнь вернется, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 20 сентября заявлял, что российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Красноармейск. "Я не боюсь. Почему мне бояться. Мы никуда не уходим. Это наш дом... я за мир. Нет плохих народов, есть плохие люди, понимаете о чем я", - сказала агентству жительница Галина. Агентство отмечает, что Галина - одна из жителей населенного пункта, которые отказываются уезжать по призыву украинских властей. Другая жительница города Нина заявила, что россияне для них всегда были друзьями и товарищами. "Люди откладывают свой отъезд по многим причинам... Другие спокойно ждут российских военных", - передает агентство. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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красноармейск
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красноармейск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Жители Красноармейска в ДНР ждут прихода российских сил, пишут СМИ

AFP: жители Красноармейска в ДНР освобождения города российскими силами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Красноармейск
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стела на въезде в Красноармейск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР ждут прихода российских сил, они уверены, что под контролем РФ их привычная жизнь вернется, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 20 сентября заявлял, что российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Красноармейск.
Сотрудник ФСБ РФ во время операции по задержанию гражданина России, который был причастен к убийству офицера Минобороны РФ в октябре 2023 года и передаче координат мест дислокации ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
ВС России перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск
20 сентября, 15:28
"Я не боюсь. Почему мне бояться. Мы никуда не уходим. Это наш дом... я за мир. Нет плохих народов, есть плохие люди, понимаете о чем я", - сказала агентству жительница Галина.
Агентство отмечает, что Галина - одна из жителей населенного пункта, которые отказываются уезжать по призыву украинских властей. Другая жительница города Нина заявила, что россияне для них всегда были друзьями и товарищами.
"Люди откладывают свой отъезд по многим причинам... Другие спокойно ждут российских военных", - передает агентство.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Красноармейск (Покровск): ключевые характеристикиКрасноармейск (Покровск): ключевые характеристики
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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