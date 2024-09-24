https://ria.ru/20240924/konflikt-1974368445.html

ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов

ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 24.09.2024

ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов

Украинские войска расстреливают мирных жителей Курской области, есть доказательства создания концлагерей, заявил замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:24

2024-09-24T10:24

2024-09-24T10:24

в мире

россия

курская область

апты алаудинов

мария захарова

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969145162_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_1933f90e1caecdde4fe99d826d30d69d.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска расстреливают мирных жителей Курской области, есть доказательства создания концлагерей, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live". "У нас на руках есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их (мирных жителей - ред.) расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано все население. Да, есть бабушки, дедушки, которых они оставляют - есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что есть данные и свидетельства о создании ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы.

https://ria.ru/20240912/mid-1972342645.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, курская область, апты алаудинов, мария захарова, вооруженные силы украины