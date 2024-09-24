https://ria.ru/20240924/konflikt-1974368445.html
ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов
ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 24.09.2024
ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов
Украинские войска расстреливают мирных жителей Курской области, есть доказательства создания концлагерей, заявил замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:24
2024-09-24T10:24
2024-09-24T10:24
в мире
россия
курская область
апты алаудинов
мария захарова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969145162_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_1933f90e1caecdde4fe99d826d30d69d.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска расстреливают мирных жителей Курской области, есть доказательства создания концлагерей, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live". "У нас на руках есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их (мирных жителей - ред.) расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано все население. Да, есть бабушки, дедушки, которых они оставляют - есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что есть данные и свидетельства о создании ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы.
https://ria.ru/20240912/mid-1972342645.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969145162_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_16f865c18314b2e54fa99ee22619f9bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, курская область, апты алаудинов, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов
Алаудинов: есть доказательства создания ВСУ концлагерей для курян