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ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 24.09.2024
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10:24 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/konflikt-1974368445.html
ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов
ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 24.09.2024
ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов
Украинские войска расстреливают мирных жителей Курской области, есть доказательства создания концлагерей, заявил замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:24
2024-09-24T10:24
в мире
россия
курская область
апты алаудинов
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска расстреливают мирных жителей Курской области, есть доказательства создания концлагерей, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live". "У нас на руках есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их (мирных жителей - ред.) расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано все население. Да, есть бабушки, дедушки, которых они оставляют - есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что есть данные и свидетельства о создании ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы.
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в мире, россия, курская область, апты алаудинов, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, заявил Алаудинов

Алаудинов: есть доказательства создания ВСУ концлагерей для курян

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска расстреливают мирных жителей Курской области, есть доказательства создания концлагерей, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
"У нас на руках есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их (мирных жителей - ред.) расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано все население. Да, есть бабушки, дедушки, которых они оставляют - есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что есть данные и свидетельства о создании ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области
12 сентября, 17:18
 
В миреРоссияКурская областьАпты АлаудиновМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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