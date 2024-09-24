https://ria.ru/20240924/knr-1974351909.html
Ван И назвал продвижение отношений с Японией общей ответственностью
Ван И назвал продвижение отношений с Японией общей ответственностью - РИА Новости, 24.09.2024
Ван И назвал продвижение отношений с Японией общей ответственностью
Продвижение стратегических взаимовыгодных отношений Пекина и Токио - общая ответственность обеих сторон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:23
2024-09-24T06:23
2024-09-24T06:23
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Продвижение стратегических взаимовыгодных отношений Пекина и Токио - общая ответственность обеих сторон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своей японской коллегой Ёко Камикавой на полях Генассамблеи ООН. "Всестороннее продвижение китайско-японских стратегических взаимовыгодных отношений - общая ответственность обеих сторон. Надеемся, что Япония будет двигаться навстречу Китаю, вести двусторонние отношения в правильном направлении, продвигать здоровое и стабильное развитие китайско-японских отношений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Как сообщает китайское внешнеполитическое ведомство, Ёко Камикава, в свою очередь, отметила, что "сталкиваясь с растущими рисками и вызовами международной обстановки, Китай и Япония должны поддерживать контакты и диалог во всех областях и на всех уровнях".
https://ria.ru/20240924/knr-1974350935.html
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в мире, китай, япония, пекин, ван и (политик), ёко камикава, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Китай, Япония, Пекин, Ван И (политик), Ёко Камикава, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Ван И назвал продвижение отношений с Японией общей ответственностью
Глава МИД Китая Ван И назвал продвижение отношений с Японией ответственностью
ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Продвижение стратегических взаимовыгодных отношений Пекина и Токио - общая ответственность обеих сторон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своей японской коллегой Ёко Камикавой на полях Генассамблеи ООН.
"Всестороннее продвижение китайско-японских стратегических взаимовыгодных отношений - общая ответственность обеих сторон. Надеемся, что Япония будет двигаться навстречу Китаю, вести двусторонние отношения в правильном направлении, продвигать здоровое и стабильное развитие китайско-японских отношений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Как сообщает китайское внешнеполитическое ведомство, Ёко Камикава, в свою очередь, отметила, что "сталкиваясь с растущими рисками и вызовами международной обстановки, Китай и Япония должны поддерживать контакты и диалог во всех областях и на всех уровнях".