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В КНР призвали Японию избегать политизации нападения на японского мальчика - РИА Новости, 24.09.2024
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06:08 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/knr-1974350935.html
В КНР призвали Японию избегать политизации нападения на японского мальчика
В КНР призвали Японию избегать политизации нападения на японского мальчика - РИА Новости, 24.09.2024
В КНР призвали Японию избегать политизации нападения на японского мальчика
Японская сторона должна избегать политизации и преувеличений по делу о нападении и смерти японского мальчика в Шэньчжэне, заявил министр иностранных дел Ван И... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:08
2024-09-24T06:08
в мире
китай
япония
гуандун
ван и (политик)
ёко камикава
генеральная ассамблея оон
оон
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ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Японская сторона должна избегать политизации и преувеличений по делу о нападении и смерти японского мальчика в Шэньчжэне, заявил министр иностранных дел Ван И на встрече со своей японской коллегой Ёко Камикавой на полях Генассамблеи ООН. Ранее Ёко Камикава заявляла, что правительство Японии намерено направить трех представителей в Китай после кончины японского школьника в результате нападения с ножом в китайском Шэньчжэне. По словам главы МИД Японии, власти намерены детально изучить обстоятельства инцидента для повышения мер безопасности передвижения японских школьников в Китае. "Китай в соответствии с законом проведет расследование и примет меры в отношении дела о нападении на японского школьника в Шэньчжэне, а также по-прежнему будет защищать безопасность всех иностранных граждан на территории Китая. Японская сторона должна проявлять хладнокровие и рациональность, избегать политизации и преувеличений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Инцидент произошёл на прошлой неделе в китайском Шэньчжэне в провинции Гуандун, когда на ученика японской школы было совершено нападение. Китайская полиция задержала 44-летнего мужчину. Мальчик был госпитализирован, однако в четверг утром консульство Японии в Гуанчжоу сообщило, что от полученных ранений ребенок скончался. По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, родители мальчика - граждане Японии, отец японец, мать китаянка. Пекин выразил соболезнования в связи с кончиной ребенка. Ранее японское дипломатическое ведомство сообщало, что посол Китая в Токио У Цзянхао был вызван в МИД Японии, где ему был выражен демарш в связи с нападением на японского школьника в КНР. В июне этого года в китайском городе Сучжоу, недалеко от Шанхая было совершено нападение с ножом на граждан Японии - женщину с ребенком, которые ожидали автобуса на остановке. Тогда при инциденте погибла гражданка Китая, которая попыталась остановить нападавшего. Китайская сторона считает, что инциденты с нападениями не связаны друг с другом.
https://ria.ru/20240921/nato-1973953832.html
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в мире, китай, япония, гуандун, ван и (политик), ёко камикава, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Китай, Япония, Гуандун, Ван И (политик), Ёко Камикава, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В КНР призвали Японию избегать политизации нападения на японского мальчика

Глава МИД Ван И: Япония должна избегать политизации по делу о нападении в Китае

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Японская сторона должна избегать политизации и преувеличений по делу о нападении и смерти японского мальчика в Шэньчжэне, заявил министр иностранных дел Ван И на встрече со своей японской коллегой Ёко Камикавой на полях Генассамблеи ООН.
Ранее Ёко Камикава заявляла, что правительство Японии намерено направить трех представителей в Китай после кончины японского школьника в результате нападения с ножом в китайском Шэньчжэне. По словам главы МИД Японии, власти намерены детально изучить обстоятельства инцидента для повышения мер безопасности передвижения японских школьников в Китае.
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"Китай в соответствии с законом проведет расследование и примет меры в отношении дела о нападении на японского школьника в Шэньчжэне, а также по-прежнему будет защищать безопасность всех иностранных граждан на территории Китая. Японская сторона должна проявлять хладнокровие и рациональность, избегать политизации и преувеличений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Инцидент произошёл на прошлой неделе в китайском Шэньчжэне в провинции Гуандун, когда на ученика японской школы было совершено нападение. Китайская полиция задержала 44-летнего мужчину. Мальчик был госпитализирован, однако в четверг утром консульство Японии в Гуанчжоу сообщило, что от полученных ранений ребенок скончался.
По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, родители мальчика - граждане Японии, отец японец, мать китаянка. Пекин выразил соболезнования в связи с кончиной ребенка.
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Ранее японское дипломатическое ведомство сообщало, что посол Китая в Токио У Цзянхао был вызван в МИД Японии, где ему был выражен демарш в связи с нападением на японского школьника в КНР.
В июне этого года в китайском городе Сучжоу, недалеко от Шанхая было совершено нападение с ножом на граждан Японии - женщину с ребенком, которые ожидали автобуса на остановке. Тогда при инциденте погибла гражданка Китая, которая попыталась остановить нападавшего.
Китайская сторона считает, что инциденты с нападениями не связаны друг с другом.
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