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СМИ: Китай разработал "дрон-камикадзе", способный долететь до Тайваня - РИА Новости, 24.09.2024
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07:44 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/kitay-1974356155.html
СМИ: Китай разработал "дрон-камикадзе", способный долететь до Тайваня
СМИ: Китай разработал "дрон-камикадзе", способный долететь до Тайваня - РИА Новости, 24.09.2024
СМИ: Китай разработал "дрон-камикадзе", способный долететь до Тайваня
Китайская оборонная компания Norinco разработала барражирующий боеприпас с дальностью полета до 200 километров, таким образом, дрон способен поражать цели на... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:44
2024-09-24T07:44
в мире
технологии
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Китайская оборонная компания Norinco разработала барражирующий боеприпас с дальностью полета до 200 километров, таким образом, дрон способен поражать цели на острове Тайвань, пишет издание South China Morning Post. Как пишет издание со ссылкой на данные из статьи в журнале Нанкинского университета аэронавтики и космонавтики, разработанный дрон может двигаться со скоростью до 144 километров в час в течение 105 минут, что обеспечивает запас хода в 200 километров. Дрон также способен зависать в воздухе некоторое время, прежде чем навестись на выбранную цель. Издание пишет, что дальности полета дрона достаточно, чтобы пересечь 180-километровый Тайваньский пролив. Разработчики, слова которых приводит издание, заявили, что такого рода небольшие барражирующие боеприпасы "могут производиться по низкой цене", что потенциально дает Китаю преимущество в любой гонке вооружений беспилотников. Газета отмечает, что основным конкурентом дрона Norinco является тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США, который имеет скорость около 110 километров в час, время полета 40 минут и дальность боя около 40 километров. Обе модели используют складной двухлопастной пропеллер. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20240516/nv-1946349425.html
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в мире, технологии, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси
В мире, Технологии, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси
СМИ: Китай разработал "дрон-камикадзе", способный долететь до Тайваня

South China Morning Post: китайский дрон Norinco может поражать цели на Тайване

© AP Photo / Chan Long HeiФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Китайская оборонная компания Norinco разработала барражирующий боеприпас с дальностью полета до 200 километров, таким образом, дрон способен поражать цели на острове Тайвань, пишет издание South China Morning Post.
Как пишет издание со ссылкой на данные из статьи в журнале Нанкинского университета аэронавтики и космонавтики, разработанный дрон может двигаться со скоростью до 144 километров в час в течение 105 минут, что обеспечивает запас хода в 200 километров. Дрон также способен зависать в воздухе некоторое время, прежде чем навестись на выбранную цель.
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Издание пишет, что дальности полета дрона достаточно, чтобы пересечь 180-километровый Тайваньский пролив.
Разработчики, слова которых приводит издание, заявили, что такого рода небольшие барражирующие боеприпасы "могут производиться по низкой цене", что потенциально дает Китаю преимущество в любой гонке вооружений беспилотников.
Газета отмечает, что основным конкурентом дрона Norinco является тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США, который имеет скорость около 110 километров в час, время полета 40 минут и дальность боя около 40 километров. Обе модели используют складной двухлопастной пропеллер.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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