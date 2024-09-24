https://ria.ru/20240924/kitay-1974356155.html

СМИ: Китай разработал "дрон-камикадзе", способный долететь до Тайваня

СМИ: Китай разработал "дрон-камикадзе", способный долететь до Тайваня - РИА Новости, 24.09.2024

СМИ: Китай разработал "дрон-камикадзе", способный долететь до Тайваня

Китайская оборонная компания Norinco разработала барражирующий боеприпас с дальностью полета до 200 километров, таким образом, дрон способен поражать цели на... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:44

2024-09-24T07:44

2024-09-24T07:44

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китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Китайская оборонная компания Norinco разработала барражирующий боеприпас с дальностью полета до 200 километров, таким образом, дрон способен поражать цели на острове Тайвань, пишет издание South China Morning Post. Как пишет издание со ссылкой на данные из статьи в журнале Нанкинского университета аэронавтики и космонавтики, разработанный дрон может двигаться со скоростью до 144 километров в час в течение 105 минут, что обеспечивает запас хода в 200 километров. Дрон также способен зависать в воздухе некоторое время, прежде чем навестись на выбранную цель. Издание пишет, что дальности полета дрона достаточно, чтобы пересечь 180-километровый Тайваньский пролив. Разработчики, слова которых приводит издание, заявили, что такого рода небольшие барражирующие боеприпасы "могут производиться по низкой цене", что потенциально дает Китаю преимущество в любой гонке вооружений беспилотников. Газета отмечает, что основным конкурентом дрона Norinco является тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США, который имеет скорость около 110 километров в час, время полета 40 минут и дальность боя около 40 километров. Обе модели используют складной двухлопастной пропеллер. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20240516/nv-1946349425.html

https://ria.ru/20240313/tayvan-1932617342.html

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в мире, технологии, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси