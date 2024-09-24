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Более 200 баков для приема отходов на переработку расположено в Химках - РИА Новости, 24.09.2024
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14:38 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/khimki-1974430043.html
Более 200 баков для приема отходов на переработку расположено в Химках
Более 200 баков для приема отходов на переработку расположено в Химках - РИА Новости, 24.09.2024
Более 200 баков для приема отходов на переработку расположено в Химках
В Химках уставлено 218 баков для приема текстиля, пластика, алюминия на переработку, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:38
2024-09-24T14:38
химки (городской округ в московской области)
отходы
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Химках уставлено 218 баков для приема текстиля, пластика, алюминия на переработку, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Всего в Московской области оборудовано почти 2 тысячи контейнеров.Контейнеры для приема отходов, которые отправляются на переработку, размещены во всех микрорайонах Химок. Жители приносят вещи, предметы интерьера, бытовые изделия. Одежду и вещи, пригодные для использования, передадут детям в приюты, многодетным семьям, в дома престарелых. Часть вещей отправится на переработку для изготовления регенерированного волокна, технических салфеток.Кроме того, химчане могут подать заявки на вывоз крупногабаритной техники — кухонных плит, мебели, сантехники. Такая опция доступна на региональном портале госуслуг.Также в округе запущена акция "Сдай яблоки и бахчевые на переработку". Принести фрукты и ягоды можно на площадку по сбору отходов "Мегабак" на улице Машинцева, дом 9."Основная задача акции — сократить численность сезонных пищевых отходов на территориях контейнерных площадок", — отметил заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков, его слова приводит пресс-служба.В Химках продолжают модернизировать контейнерные площадки. На этой неделе работы ведут на территории жилого комплекса "Митино Дальнее", на улице Молодежная, 52, 54 и в Вашутино. Всего работы затронут 12 адресов.
https://ria.ru/20240921/aktsiya-1974021755.html
химки (городской округ в московской области)
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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химки (городской округ в московской области), отходы
Химки (городской округ в Московской области), Отходы

Более 200 баков для приема отходов на переработку расположено в Химках

© Фото : пресс-служба администрации ХимокБак для приема отходов на переработку в Химках
Бак для приема отходов на переработку в Химках - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Бак для приема отходов на переработку в Химках
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Химках уставлено 218 баков для приема текстиля, пластика, алюминия на переработку, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего в Московской области оборудовано почти 2 тысячи контейнеров.
Контейнеры для приема отходов, которые отправляются на переработку, размещены во всех микрорайонах Химок. Жители приносят вещи, предметы интерьера, бытовые изделия. Одежду и вещи, пригодные для использования, передадут детям в приюты, многодетным семьям, в дома престарелых. Часть вещей отправится на переработку для изготовления регенерированного волокна, технических салфеток.
Кроме того, химчане могут подать заявки на вывоз крупногабаритной техники — кухонных плит, мебели, сантехники. Такая опция доступна на региональном портале госуслуг.
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Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции "Всей семьей"
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Также в округе запущена акция "Сдай яблоки и бахчевые на переработку". Принести фрукты и ягоды можно на площадку по сбору отходов "Мегабак" на улице Машинцева, дом 9.
"Основная задача акции — сократить численность сезонных пищевых отходов на территориях контейнерных площадок", — отметил заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков, его слова приводит пресс-служба.
В Химках продолжают модернизировать контейнерные площадки. На этой неделе работы ведут на территории жилого комплекса "Митино Дальнее", на улице Молодежная, 52, 54 и в Вашутино. Всего работы затронут 12 адресов.
 
Химки (городской округ в Московской области)Отходы
 
 
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