https://ria.ru/20240924/khimki-1974430043.html

Более 200 баков для приема отходов на переработку расположено в Химках

Более 200 баков для приема отходов на переработку расположено в Химках - РИА Новости, 24.09.2024

Более 200 баков для приема отходов на переработку расположено в Химках

В Химках уставлено 218 баков для приема текстиля, пластика, алюминия на переработку, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:38

2024-09-24T14:38

2024-09-24T14:38

химки (городской округ в московской области)

отходы

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Химках уставлено 218 баков для приема текстиля, пластика, алюминия на переработку, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Всего в Московской области оборудовано почти 2 тысячи контейнеров.Контейнеры для приема отходов, которые отправляются на переработку, размещены во всех микрорайонах Химок. Жители приносят вещи, предметы интерьера, бытовые изделия. Одежду и вещи, пригодные для использования, передадут детям в приюты, многодетным семьям, в дома престарелых. Часть вещей отправится на переработку для изготовления регенерированного волокна, технических салфеток.Кроме того, химчане могут подать заявки на вывоз крупногабаритной техники — кухонных плит, мебели, сантехники. Такая опция доступна на региональном портале госуслуг.Также в округе запущена акция "Сдай яблоки и бахчевые на переработку". Принести фрукты и ягоды можно на площадку по сбору отходов "Мегабак" на улице Машинцева, дом 9."Основная задача акции — сократить численность сезонных пищевых отходов на территориях контейнерных площадок", — отметил заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков, его слова приводит пресс-служба.В Химках продолжают модернизировать контейнерные площадки. На этой неделе работы ведут на территории жилого комплекса "Митино Дальнее", на улице Молодежная, 52, 54 и в Вашутино. Всего работы затронут 12 адресов.

https://ria.ru/20240921/aktsiya-1974021755.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), отходы