https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974461077.html

"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе

"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе - РИА Новости, 24.09.2024

"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар по базе Шамшун армии Израиля ракетами типа "Фади-3", сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:45

2024-09-24T16:45

2024-09-24T16:57

в мире

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар по базе Шамшун армии Израиля ракетами типа "Фади-3", сообщается в заявлении пресс-службы движения.Применение ракет "Фади-3" впервые фигурирует в заявлениях "Хезболлах" с начала противостояния с армией Израиля в октябре прошлого года. Ранее бойцы сопротивление наносили удары по объектам на севере Хайфы ракетами "Фади-1" и "Фади-2"."Бойцы сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-3" по базе Шамшун (центр подготовки командного состава и регионального комплектования)", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20240924/livan-1974451702.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024