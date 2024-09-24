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"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе - РИА Новости, 24.09.2024
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16:45 24.09.2024 (обновлено: 16:57 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974461077.html
"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе
"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе - РИА Новости, 24.09.2024
"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар по базе Шамшун армии Израиля ракетами типа "Фади-3", сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:45
2024-09-24T16:57
в мире
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар по базе Шамшун армии Израиля ракетами типа "Фади-3", сообщается в заявлении пресс-службы движения.Применение ракет "Фади-3" впервые фигурирует в заявлениях "Хезболлах" с начала противостояния с армией Израиля в октябре прошлого года. Ранее бойцы сопротивление наносили удары по объектам на севере Хайфы ракетами "Фади-1" и "Фади-2"."Бойцы сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-3" по базе Шамшун (центр подготовки командного состава и регионального комплектования)", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20240924/livan-1974451702.html
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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе

"Хезболла": при ударе по израильской базе был применен новый тип ракет "Фади-3"

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские пожарные
Израильские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские пожарные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар по базе Шамшун армии Израиля ракетами типа "Фади-3", сообщается в заявлении пресс-службы движения.
Применение ракет "Фади-3" впервые фигурирует в заявлениях "Хезболлах" с начала противостояния с армией Израиля в октябре прошлого года. Ранее бойцы сопротивление наносили удары по объектам на севере Хайфы ракетами "Фади-1" и "Фади-2".
"Бойцы сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-3" по базе Шамшун (центр подготовки командного состава и регионального комплектования)", - отмечается в заявлении.
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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В миреХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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