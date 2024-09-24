https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974461077.html
"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе
"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе - РИА Новости, 24.09.2024
"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар по базе Шамшун армии Израиля ракетами типа "Фади-3", сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:45
2024-09-24T16:45
2024-09-24T16:57
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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар по базе Шамшун армии Израиля ракетами типа "Фади-3", сообщается в заявлении пресс-службы движения.Применение ракет "Фади-3" впервые фигурирует в заявлениях "Хезболлах" с начала противостояния с армией Израиля в октябре прошлого года. Ранее бойцы сопротивление наносили удары по объектам на севере Хайфы ракетами "Фади-1" и "Фади-2"."Бойцы сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-3" по базе Шамшун (центр подготовки командного состава и регионального комплектования)", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20240924/livan-1974451702.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе
"Хезболла": при ударе по израильской базе был применен новый тип ракет "Фади-3"