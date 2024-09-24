"Хезболла" заявила об атаке на транспортно-логистическую базу в Израиле
"Хезболла" заявила об ударе по транспортно-логистической базе на севере Израиля
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало в ночь на вторник ракетами транспортно-логистическую базу "Амос" и предприятие по производству взрывчатых веществ в районе населенного пункта Зихрон-Яаков на севере Израиля.
"Бойцы исламского сопротивления обстреляли... базу "Амос" (главную транспортно-логистическую базу северного региона) ракетами "Фади-1"... Бойцы... нанесли удар ракетами "Фади-2" по предприятию по производству взрывчатых веществ в районе Зихрона, который находится на расстоянии 60 километров от (ливанско-израильской - ред.) границы", - сообщается в заявлении движения.
В заявлении отмечается, что обстрелы были произведены "в защиту Ливана и его народа". Помимо этого, движение сообщило, что трижды за ночь атаковало ракетами аэропорт Мегиддо на севере Израиля.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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