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"Хезболла" заявила об атаке на транспортно-логистическую базу в Израиле - РИА Новости, 24.09.2024
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04:37 24.09.2024 (обновлено: 07:29 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974346264.html
"Хезболла" заявила об атаке на транспортно-логистическую базу в Израиле
"Хезболла" заявила об атаке на транспортно-логистическую базу в Израиле - РИА Новости, 24.09.2024
"Хезболла" заявила об атаке на транспортно-логистическую базу в Израиле
Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало в ночь на вторник ракетами транспортно-логистическую базу "Амос" и предприятие по производству... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:37
2024-09-24T07:29
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало в ночь на вторник ракетами транспортно-логистическую базу "Амос" и предприятие по производству взрывчатых веществ в районе населенного пункта Зихрон-Яаков на севере Израиля."Бойцы исламского сопротивления обстреляли... базу "Амос" (главную транспортно-логистическую базу северного региона) ракетами "Фади-1"... Бойцы... нанесли удар ракетами "Фади-2" по предприятию по производству взрывчатых веществ в районе Зихрона, который находится на расстоянии 60 километров от (ливанско-израильской - ред.) границы", - сообщается в заявлении движения.В заявлении отмечается, что обстрелы были произведены "в защиту Ливана и его народа". Помимо этого, движение сообщило, что трижды за ночь атаковало ракетами аэропорт Мегиддо на севере Израиля. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/izrail-1974322359.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об атаке на транспортно-логистическую базу в Израиле

"Хезболла" заявила об ударе по транспортно-логистической базе на севере Израиля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало в ночь на вторник ракетами транспортно-логистическую базу "Амос" и предприятие по производству взрывчатых веществ в районе населенного пункта Зихрон-Яаков на севере Израиля.
"Бойцы исламского сопротивления обстреляли... базу "Амос" (главную транспортно-логистическую базу северного региона) ракетами "Фади-1"... Бойцы... нанесли удар ракетами "Фади-2" по предприятию по производству взрывчатых веществ в районе Зихрона, который находится на расстоянии 60 километров от (ливанско-израильской - ред.) границы", - сообщается в заявлении движения.
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В заявлении отмечается, что обстрелы были произведены "в защиту Ливана и его народа". Помимо этого, движение сообщило, что трижды за ночь атаковало ракетами аэропорт Мегиддо на севере Израиля.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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