"Хезболла" заявила об обстреле ракетами базы ВВС Израиля
"Хезболла" заявила, что обстреляла ракетами базу ВВС Израиля и аэропорт Мегиддо
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало в ночь на вторник ракетами базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и аэропорт Мегиддо на севере Израиля.
"Бойцы исламского сопротивления обстреляли... военный аэропорт Мегиддо к западу от Афулы ракетами "Фади-1" и "Фади-2"... Бойцы... обстреляли... базу и аэропорт "Рамат-Давид" ракетами "Фади-2" , - сообщается в заявлении движения.
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
В заявлении также отмечается, что обстрелы были произведены "в защиту Ливана и его народа".
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.