Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила об обстреле ракетами базы ВВС Израиля - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974343872.html
"Хезболла" заявила об обстреле ракетами базы ВВС Израиля
"Хезболла" заявила об обстреле ракетами базы ВВС Израиля - РИА Новости, 24.09.2024
"Хезболла" заявила об обстреле ракетами базы ВВС Израиля
Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало в ночь на вторник ракетами базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и аэропорт Мегиддо на севере Израиля. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:00
2024-09-24T04:00
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало в ночь на вторник ракетами базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и аэропорт Мегиддо на севере Израиля. "Бойцы исламского сопротивления обстреляли... военный аэропорт Мегиддо к западу от Афулы ракетами "Фади-1" и "Фади-2"... Бойцы... обстреляли... базу и аэропорт "Рамат-Давид" ракетами "Фади-2" , - сообщается в заявлении движения. В заявлении также отмечается, что обстрелы были произведены "в защиту Ливана и его народа". Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
https://ria.ru/20240923/napryazhennost-1974327396.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_564:0:3293:2047_1920x0_80_0_0_003ed6c6fd4a2b4846f90aab8387dfa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об обстреле ракетами базы ВВС Израиля

"Хезболла" заявила, что обстреляла ракетами базу ВВС Израиля и аэропорт Мегиддо

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало в ночь на вторник ракетами базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и аэропорт Мегиддо на севере Израиля.
"Бойцы исламского сопротивления обстреляли... военный аэропорт Мегиддо к западу от Афулы ракетами "Фади-1" и "Фади-2"... Бойцы... обстреляли... базу и аэропорт "Рамат-Давид" ракетами "Фади-2" , - сообщается в заявлении движения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
В заявлении также отмечается, что обстрелы были произведены "в защиту Ливана и его народа".
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем
Вчера, 23:38
 
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала