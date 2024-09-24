https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974343872.html

"Хезболла" заявила об обстреле ракетами базы ВВС Израиля

"Хезболла" заявила об обстреле ракетами базы ВВС Израиля - РИА Новости, 24.09.2024

"Хезболла" заявила об обстреле ракетами базы ВВС Израиля

Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало в ночь на вторник ракетами базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и аэропорт Мегиддо на севере Израиля. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T04:00

2024-09-24T04:00

2024-09-24T04:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало в ночь на вторник ракетами базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и аэропорт Мегиддо на севере Израиля. "Бойцы исламского сопротивления обстреляли... военный аэропорт Мегиддо к западу от Афулы ракетами "Фади-1" и "Фади-2"... Бойцы... обстреляли... базу и аэропорт "Рамат-Давид" ракетами "Фади-2" , - сообщается в заявлении движения. В заявлении также отмечается, что обстрелы были произведены "в защиту Ливана и его народа". Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

https://ria.ru/20240923/napryazhennost-1974327396.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году