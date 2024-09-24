https://ria.ru/20240924/kherson-1974505272.html
В Херсоне поразили группу украинских операторов БПЛА
В Херсоне поразили группу украинских операторов БПЛА - РИА Новости, 24.09.2024
В Херсоне поразили группу украинских операторов БПЛА
Группа операторов БПЛА ВСУ поражена в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:10
2024-09-24T21:10
2024-09-24T21:11
специальная военная операция на украине
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херсонская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Группа операторов БПЛА ВСУ поражена в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилет в Днепровский район Херсона, аккурат в место, где собирались дроноводы. Взрыв был слышен далеко, на северной окраине города. Бандеровцы в количестве пару десятков отправились к Бандере", - заявил Лебедев. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон, россия, херсонская область , сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Херсоне поразили группу украинских операторов БПЛА
Лебедев: группа операторов БПЛА ВСУ поражена в подконтрольном Киеву Херсоне