https://ria.ru/20240924/kherson-1974505272.html

В Херсоне поразили группу украинских операторов БПЛА

В Херсоне поразили группу украинских операторов БПЛА - РИА Новости, 24.09.2024

В Херсоне поразили группу украинских операторов БПЛА

Группа операторов БПЛА ВСУ поражена в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T21:10

2024-09-24T21:10

2024-09-24T21:11

специальная военная операция на украине

херсон

россия

херсонская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Группа операторов БПЛА ВСУ поражена в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилет в Днепровский район Херсона, аккурат в место, где собирались дроноводы. Взрыв был слышен далеко, на северной окраине города. Бандеровцы в количестве пару десятков отправились к Бандере", - заявил Лебедев. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240924/kherson-1974433218.html

херсон

россия

херсонская область

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