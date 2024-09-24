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МИД Катара обвинил Израиль в эскалации конфликта в регионе
МИД Катара обвинил Израиль в эскалации конфликта в регионе - РИА Новости, 24.09.2024
МИД Катара обвинил Израиль в эскалации конфликта в регионе
Эскалация в регионе Ближнего Востока связана с отсутствием сдерживающих Израиль факторов и постоянным нарушением с его стороны международного права, говорится в РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:54
2024-09-24T00:54
2024-09-24T01:03
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детонация сотен пейджеров в ливане
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ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Эскалация в регионе Ближнего Востока связана с отсутствием сдерживающих Израиль факторов и постоянным нарушением с его стороны международного права, говорится в сообщении на сайте МИД Катара в связи с обострением ситуации между Ливаном и Израилем."Государство Катар в самых решительных выражениях осуждает израильскую агрессию против Ливана, которая привела к сотням погибших и более тысячи раненых, и в то же время предупреждает о возможности расширения круга насилия в регионе и скатывания его к полномасштабной войне в свете продолжения военных действий в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД."Продолжение эскалации, в первую очередь, связано с отсутствием сдерживающих факторов в отношении действий Израиля, продолжением его повторяющихся нарушений международного права и тем, что он не был призван к ответу", - добавили в министерстве.МИД Катара призвал международное сообщество "взять на себя ответственность, предприняв срочные шаги по прекращению израильской агрессии в отношении Ливана и сектора Газа".Как ранее сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 492 человек, ранены 1645.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, катар, израиль, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Катар, Израиль, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане
МИД Катара обвинил Израиль в эскалации конфликта в регионе
МИД Катара: эскалация связана с нарушениями Израилем норм международного право
ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Эскалация в регионе Ближнего Востока связана с отсутствием сдерживающих Израиль факторов и постоянным нарушением с его стороны международного права, говорится в сообщении на сайте МИД Катара в связи с обострением ситуации между Ливаном и Израилем.
"Государство Катар в самых решительных выражениях осуждает израильскую агрессию против Ливана, которая привела к сотням погибших и более тысячи раненых, и в то же время предупреждает о возможности расширения круга насилия в регионе и скатывания его к полномасштабной войне в свете продолжения военных действий в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД.
"Продолжение эскалации, в первую очередь, связано с отсутствием сдерживающих факторов в отношении действий Израиля, продолжением его повторяющихся нарушений международного права и тем, что он не был призван к ответу", - добавили в министерстве.
МИД Катара призвал международное сообщество "взять на себя ответственность, предприняв срочные шаги по прекращению израильской агрессии в отношении Ливана и сектора Газа".
Как ранее сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 492 человек, ранены 1645.