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МИД Катара обвинил Израиль в эскалации конфликта в регионе

МИД Катара обвинил Израиль в эскалации конфликта в регионе - РИА Новости, 24.09.2024

МИД Катара обвинил Израиль в эскалации конфликта в регионе

Эскалация в регионе Ближнего Востока связана с отсутствием сдерживающих Израиль факторов и постоянным нарушением с его стороны международного права, говорится в РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:54

2024-09-24T00:54

2024-09-24T01:03

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детонация сотен пейджеров в ливане

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ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Эскалация в регионе Ближнего Востока связана с отсутствием сдерживающих Израиль факторов и постоянным нарушением с его стороны международного права, говорится в сообщении на сайте МИД Катара в связи с обострением ситуации между Ливаном и Израилем."Государство Катар в самых решительных выражениях осуждает израильскую агрессию против Ливана, которая привела к сотням погибших и более тысячи раненых, и в то же время предупреждает о возможности расширения круга насилия в регионе и скатывания его к полномасштабной войне в свете продолжения военных действий в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД."Продолжение эскалации, в первую очередь, связано с отсутствием сдерживающих факторов в отношении действий Израиля, продолжением его повторяющихся нарушений международного права и тем, что он не был призван к ответу", - добавили в министерстве.МИД Катара призвал международное сообщество "взять на себя ответственность, предприняв срочные шаги по прекращению израильской агрессии в отношении Ливана и сектора Газа".Как ранее сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 492 человек, ранены 1645.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, израиль, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане