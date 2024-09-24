https://ria.ru/20240924/kamchatka-1974344950.html

На Камчатке более 200 медведей вынужденно отстрелили в 2024 году

На Камчатке более 200 медведей вынужденно отстрелили в 2024 году - РИА Новости, 24.09.2024

На Камчатке более 200 медведей вынужденно отстрелили в 2024 году

В населенных пунктах Камчатки и окрестностях был произведен вынужденный отстрел 212 медведей за этот год, губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил увеличить РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T04:21

2024-09-24T04:21

2024-09-24T05:21

происшествия

камчатка

елизовский район

петропавловск-камчатский

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. В населенных пунктах Камчатки и окрестностях был произведен вынужденный отстрел 212 медведей за этот год, губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил увеличить количество групп охотников для борьбы с медведями, представляющими опасность, сообщает пресс-служба правительства края. "Число выхода хищников к людям в центральной агломерации участилось. Мы видим, что ситуация угрожающая. Люди действительно боятся, и это понятно – медведей много и выходят они часто. Поэтому, кроме той работы, которая уже проводится охотниками, специалистами во взаимодействии с МВД, нам требуется дополнительное усиление. Прошу вместе с главами муниципальных образований продумать, как повысить численность этих групп и увеличить оперативность реагирования", – сказал Солодов. Всего с начала года вблизи и в самих населенных пунктах Камчатки был произведен вынужденный отстрел 212 медведей. Только за последнюю неделю произведен отстрел 30 зверей. "В целом в Камчатском крае на 23 сентября 2024 года произведен отстрел 212 особей медведя. Самый многочисленный объем зверя, выходившего в населенные пункты и отстреленного, был июле и в сентябре. Наибольшее количество выходов медведя зафиксировано в Елизовском районе – было совершено 187 выездов и застрелено 107 особей. Второе и третье место – Петропавловск-Камчатский и Вилючинск", – сообщил заместитель председателя правительства края Роман Василевский. О случаях выходов медведей граждан оперативно предупреждают в социальных сетях. Также, почти ежедневно, жители сами делятся видео, на которых медведи выходят на дачные участки, перебегают трассы. 23 и 24 сентября появились записи "прогулок" косолапых по центру Петропавловска-Камчатского. Всего, по данным министерства природных ресурсов региона, на Камчатке обитает около 25 тысяч особей бурого медведя. На данный момент, с начала 2024 года на Камчатке зафиксирован один случай гибели человека из-за хищника. Он произошел в июле в районе поселка Паратунка Елизовского района. Тогда погиб мужчина, отправившийся в лес за дикоросами.

https://ria.ru/20240923/sudno-1974327801.html

https://realty.ria.ru/20240906/vasta-1971079924.html

камчатка

елизовский район

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, елизовский район, петропавловск-камчатский, владимир солодов