СМИ: целью атаки Израиля по Бейруту был командир подразделения "Хезболлы"

2024-09-24T17:37

2024-09-24T17:43

в мире

израиль

ливан

бейрут

хезболла

оон

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Целью атаки Армии обороны Израиля по Бейруту был командир ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах", сообщило во вторник издание The Times of Israel со ссылкой на источники в сфере обороны Израиля. "Источники в оборонном ведомстве сообщили израильским СМИ, что целью авиаудара в ливанской столице был глава ракетного подразделения "Хезболлах", - говорится в сообщении. The Times of Israel уточняет, что это стало уже пятой атакой израильских военных по Бейруту с начала войны. Ссылаясь на данные министерства здравоохранения Ливана, источник сообщает, что в результате удара по столице погибло шесть человек, еще 15 получили ранения разной степени тяжести. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон