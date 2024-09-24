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СМИ: целью атаки Израиля по Бейруту был командир подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 24.09.2024
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17:37 24.09.2024 (обновлено: 17:43 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/izrail-1974469302.html
СМИ: целью атаки Израиля по Бейруту был командир подразделения "Хезболлы"
СМИ: целью атаки Израиля по Бейруту был командир подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 24.09.2024
СМИ: целью атаки Израиля по Бейруту был командир подразделения "Хезболлы"
Целью атаки Армии обороны Израиля по Бейруту был командир ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах", сообщило во вторник издание The Times of... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:37
2024-09-24T17:43
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Целью атаки Армии обороны Израиля по Бейруту был командир ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах", сообщило во вторник издание The Times of Israel со ссылкой на источники в сфере обороны Израиля. "Источники в оборонном ведомстве сообщили израильским СМИ, что целью авиаудара в ливанской столице был глава ракетного подразделения "Хезболлах", - говорится в сообщении. The Times of Israel уточняет, что это стало уже пятой атакой израильских военных по Бейруту с начала войны. Ссылаясь на данные министерства здравоохранения Ливана, источник сообщает, что в результате удара по столице погибло шесть человек, еще 15 получили ранения разной степени тяжести. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН
СМИ: целью атаки Израиля по Бейруту был командир подразделения "Хезболлы"

Times of Israel: целью удара по Бейруту был командир подразделения "Хезболлы"

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Ливана
Дым на месте израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Ливана
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Целью атаки Армии обороны Израиля по Бейруту был командир ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах", сообщило во вторник издание The Times of Israel со ссылкой на источники в сфере обороны Израиля.
"Источники в оборонном ведомстве сообщили израильским СМИ, что целью авиаудара в ливанской столице был глава ракетного подразделения "Хезболлах", - говорится в сообщении.
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The Times of Israel уточняет, что это стало уже пятой атакой израильских военных по Бейруту с начала войны. Ссылаясь на данные министерства здравоохранения Ливана, источник сообщает, что в результате удара по столице погибло шесть человек, еще 15 получили ранения разной степени тяжести.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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