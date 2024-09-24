https://ria.ru/20240924/izrail-1974395505.html
ЦАХАЛ за час зафиксировал более 50 выпущенных из Ливана снарядов
ЦАХАЛ за час зафиксировал более 50 выпущенных из Ливана снарядов - РИА Новости, 24.09.2024
ЦАХАЛ за час зафиксировал более 50 выпущенных из Ливана снарядов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала более 50 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля, сообщила во вторник пресс-служба армии. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:58
2024-09-24T11:58
2024-09-24T13:59
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала более 50 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля, сообщила во вторник пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 09.42 - 09.44 (совпадает с мск) в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 50 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что после сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 09.36 на севере страны, было обнаружено около пяти снарядов, выпущенных из Ливана. Большинство снарядов были перехвачены системами ПВО, остальные упали на открытой местности. Бригады пожарных выехали на места падения объектов для тушения очагов возгорания. В сообщении также отмечается, что в обоих случаях сообщений о пострадавших не поступало. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974346264.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ за час зафиксировал более 50 выпущенных из Ливана снарядов
ЦАХАЛ за час зафиксировал более 50 снарядов, выпущенных из Ливана
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала более 50 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 09.42 - 09.44 (совпадает с мск) в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 50 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что после сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 09.36 на севере страны, было обнаружено около пяти снарядов, выпущенных из Ливана. Большинство снарядов были перехвачены системами ПВО, остальные упали на открытой местности. Бригады пожарных выехали на места падения объектов для тушения очагов возгорания. В сообщении также отмечается, что в обоих случаях сообщений о пострадавших не поступало.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах
" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН
вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута
, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы
. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.