https://ria.ru/20240924/izrail-1974392415.html

"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по израильскому поселению

"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по израильскому поселению - РИА Новости, 24.09.2024

"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по израильскому поселению

"Хезболла" выпустила десятки ракет по израильскому поселению, сообщила пресс-служба ливанского шиитского движения. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:51

2024-09-24T11:51

2024-09-24T14:12

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хермель

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 24 сен — РИА Новости. "Хезболла" выпустила десятки ракет по израильскому поселению, сообщила пресс-служба ливанского шиитского движения. "Бойцы исламского сопротивления выпустили большое количество ракет по поселению Кирьят-Шмона", — говорится в заявлении.Отмечается, что удар стал ответом на бомбардировки юга и востока Ливана.Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по ливанским поселениям, под удар попали десятки деревень и населенных пунктов. Как утверждают военные, бомбардировкам подвергаются только те дома, где бойцы ливанского движения хранят ракеты, снаряды и беспилотники, предназначенные для ударов по мирным гражданам Израиля.Как заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог, "Хезболла" хранит тысячи ракет дальнего радиуса действия прямо в домах ливанских граждан. В ЦАХАЛ подчеркивают, что все атаки основаны на точных разведданных. Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. По данным военных, вместе с ним ликвидировали старших командиров этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что они планировали вторжение в Израиль и убийства мирных граждан, подобно нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли 1,2 тысячи человек.Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс Рафаэль на севере Хайфы. Несколько ракет разорвались в жилых кварталах на окраинах.С момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023-го "Хезболла" ежедневно обстреливает север страны, погибли десятки мирных жителей. В ливанском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа.

https://ria.ru/20240923/livan-1974327078.html

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

https://ria.ru/20240924/livan-1974391001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, хайфа, хермель, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году