"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по израильскому поселению
"Хезболла" выпустила десятки ракет по израильскому поселению Кирьят-Шмона
© AP Photo / Leo CorreaЛиквидация пожара после обстрела в поселении Кирьят-Шмона, Израиль. 24 сентября 2024 года
© AP Photo / Leo Correa
Ликвидация пожара после обстрела в поселении Кирьят-Шмона, Израиль. 24 сентября 2024 года
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БЕЙРУТ, 24 сен — РИА Новости. "Хезболла" выпустила десятки ракет по израильскому поселению, сообщила пресс-служба ливанского шиитского движения.
"Бойцы исламского сопротивления выпустили большое количество ракет по поселению Кирьят-Шмона", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что удар стал ответом на бомбардировки юга и востока Ливана.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по ливанским поселениям, под удар попали десятки деревень и населенных пунктов. Как утверждают военные, бомбардировкам подвергаются только те дома, где бойцы ливанского движения хранят ракеты, снаряды и беспилотники, предназначенные для ударов по мирным гражданам Израиля.
Как заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог, "Хезболла" хранит тысячи ракет дальнего радиуса действия прямо в домах ливанских граждан. В ЦАХАЛ подчеркивают, что все атаки основаны на точных разведданных.
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Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. По данным военных, вместе с ним ликвидировали старших командиров этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что они планировали вторжение в Израиль и убийства мирных граждан, подобно нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли 1,2 тысячи человек.
Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс Рафаэль на севере Хайфы. Несколько ракет разорвались в жилых кварталах на окраинах.
С момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023-го "Хезболла" ежедневно обстреливает север страны, погибли десятки мирных жителей. В ливанском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа.