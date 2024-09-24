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"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по израильскому поселению - РИА Новости, 24.09.2024
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11:51 24.09.2024 (обновлено: 14:12 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/izrail-1974392415.html
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по израильскому поселению
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по израильскому поселению - РИА Новости, 24.09.2024
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по израильскому поселению
"Хезболла" выпустила десятки ракет по израильскому поселению, сообщила пресс-служба ливанского шиитского движения. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:51
2024-09-24T14:12
в мире
ливан
хайфа
хермель
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 24 сен — РИА Новости. "Хезболла" выпустила десятки ракет по израильскому поселению, сообщила пресс-служба ливанского шиитского движения. "Бойцы исламского сопротивления выпустили большое количество ракет по поселению Кирьят-Шмона", — говорится в заявлении.Отмечается, что удар стал ответом на бомбардировки юга и востока Ливана.Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по ливанским поселениям, под удар попали десятки деревень и населенных пунктов. Как утверждают военные, бомбардировкам подвергаются только те дома, где бойцы ливанского движения хранят ракеты, снаряды и беспилотники, предназначенные для ударов по мирным гражданам Израиля.Как заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог, "Хезболла" хранит тысячи ракет дальнего радиуса действия прямо в домах ливанских граждан. В ЦАХАЛ подчеркивают, что все атаки основаны на точных разведданных. Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. По данным военных, вместе с ним ликвидировали старших командиров этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что они планировали вторжение в Израиль и убийства мирных граждан, подобно нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли 1,2 тысячи человек.Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс Рафаэль на севере Хайфы. Несколько ракет разорвались в жилых кварталах на окраинах.С момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023-го "Хезболла" ежедневно обстреливает север страны, погибли десятки мирных жителей. В ливанском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа.
https://ria.ru/20240923/livan-1974327078.html
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
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в мире, ливан, хайфа, хермель, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Хайфа, Хермель, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по израильскому поселению

"Хезболла" выпустила десятки ракет по израильскому поселению Кирьят-Шмона

© AP Photo / Leo CorreaЛиквидация пожара после обстрела в поселении Кирьят-Шмона, Израиль. 24 сентября 2024 года
Ликвидация пожара после обстрела в поселении Кирьят-Шмона, Израиль. 24 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Ликвидация пожара после обстрела в поселении Кирьят-Шмона, Израиль. 24 сентября 2024 года
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БЕЙРУТ, 24 сен — РИА Новости. "Хезболла" выпустила десятки ракет по израильскому поселению, сообщила пресс-служба ливанского шиитского движения.
"Бойцы исламского сопротивления выпустили большое количество ракет по поселению Кирьят-Шмона", — говорится в заявлении.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских бомбардировок
23 сентября, 23:32
Отмечается, что удар стал ответом на бомбардировки юга и востока Ливана.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по ливанским поселениям, под удар попали десятки деревень и населенных пунктов. Как утверждают военные, бомбардировкам подвергаются только те дома, где бойцы ливанского движения хранят ракеты, снаряды и беспилотники, предназначенные для ударов по мирным гражданам Израиля.
Как заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог, "Хезболла" хранит тысячи ракет дальнего радиуса действия прямо в домах ливанских граждан. В ЦАХАЛ подчеркивают, что все атаки основаны на точных разведданных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
23 сентября, 19:06

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. По данным военных, вместе с ним ликвидировали старших командиров этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что они планировали вторжение в Израиль и убийства мирных граждан, подобно нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли 1,2 тысячи человек.
Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс Рафаэль на севере Хайфы. Несколько ракет разорвались в жилых кварталах на окраинах.
С момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023-го "Хезболла" ежедневно обстреливает север страны, погибли десятки мирных жителей. В ливанском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Российский посол в Тель-Авиве оценил ситуацию в Ливане
Вчера, 11:49
 
В миреЛиванХайфаХермельХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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