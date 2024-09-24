Рейтинг@Mail.ru
Руководство Израиля удовлетворено операциями в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/izrail-1974391705.html
Руководство Израиля удовлетворено операциями в Ливане, пишут СМИ
Руководство Израиля удовлетворено операциями в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
Руководство Израиля удовлетворено операциями в Ливане, пишут СМИ
Политическое руководство Израиля "очень удовлетворено" военными операциями армии в Ливане, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:51
2024-09-24T11:51
в мире
ливан
израиль
бейрут
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974267441_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_249ebe41d882df86e27f06d6ca7e1fbd.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Политическое руководство Израиля "очень удовлетворено" военными операциями армии в Ливане, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника. "В израильском политическом эшелоне существует "огромное удовлетворение" в связи с военными действиями во время операции в Ливане в понедельник", - говорится в сообщении телеканала. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240924/livan-1974330461.html
https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974267441_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_121c781881de19b7e0a7ba3158d6d4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Руководство Израиля удовлетворено операциями в Ливане, пишут СМИ

CNN: политическое руководство Израиля удовлетворено военными операциями в Ливане

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Политическое руководство Израиля "очень удовлетворено" военными операциями армии в Ливане, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.
"В израильском политическом эшелоне существует "огромное удовлетворение" в связи с военными действиями во время операции в Ливане в понедельник", - говорится в сообщении телеканала.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
ОАЭ выразили озабоченность нападениями Израиля на южный Ливан
Вчера, 00:28
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Место детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
СМИ узнали, как Израиль планировал операцию с детонацией пейджеров в Ливане
18 сентября, 15:01
 
В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала