https://ria.ru/20240924/izrail-1974391705.html

Руководство Израиля удовлетворено операциями в Ливане, пишут СМИ

Руководство Израиля удовлетворено операциями в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024

Руководство Израиля удовлетворено операциями в Ливане, пишут СМИ

Политическое руководство Израиля "очень удовлетворено" военными операциями армии в Ливане, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:51

2024-09-24T11:51

2024-09-24T11:51

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Политическое руководство Израиля "очень удовлетворено" военными операциями армии в Ливане, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника. "В израильском политическом эшелоне существует "огромное удовлетворение" в связи с военными действиями во время операции в Ливане в понедельник", - говорится в сообщении телеканала. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240924/livan-1974330461.html

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году