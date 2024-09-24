https://ria.ru/20240924/izrail-1974390173.html

Президент Израиля заявил, что не стремится к войне с Ливаном

Президент Израиля заявил, что не стремится к войне с Ливаном - РИА Новости, 24.09.2024

Президент Израиля заявил, что не стремится к войне с Ливаном

Президент Израиля Ицхак Герцог в своем аккаунте в социальной сети Х опубликовал пост, в котором сообщил, что Израиль не стремится к войне с Ливаном, но вправе и РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:46

2024-09-24T11:46

2024-09-24T11:46

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в своем аккаунте в социальной сети Х опубликовал пост, в котором сообщил, что Израиль не стремится к войне с Ливаном, но вправе и обязан защищать своих граждан. "Я повторяю снова и снова, Израиль не стремится к войне (с ливанским шиитским движением "Хезболлах" - ред.). Но у нас есть право и обязанность защищать свой народ", - написал Герцог. Президент также опубликовал видео Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на котором смоделировано, как шиитское ливанское движение "Хезболлах" якобы хранит ракеты в домах гражданского населения. "Тысячи и тысячи ракет дальнего радиуса действия хранятся в домах, гостиных, спальнях и кухнях, а затем запускаются с единственной целью - убить наш народ", - прокомментировал видео президент. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240924/ssha-1974352787.html

https://ria.ru/20240924/livan-1974353607.html

https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974343872.html

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Варвара Скокшина

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