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В Иркутске госпитализировали школьника, напавшего на одноклассников
В Иркутске госпитализировали школьника, напавшего на одноклассников - РИА Новости, 24.09.2024
В Иркутске госпитализировали школьника, напавшего на одноклассников
Школьник, который напал на одноклассников с молотком в школе Балаганска, доставлен в Иркутск и госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:51
2024-09-24T12:51
2024-09-24T12:51
происшествия
иркутск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
нападение ученика на школу в челябинске
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ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Школьник, который напал на одноклассников с молотком в школе Балаганска, доставлен в Иркутск и госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области. Два уголовных дела заведены СК по статьям о покушении на убийство и о халатности после того, как школьник в поселке Балаганск напал с молотком на одноклассников. Его остановил учитель физкультуры. Следователи и представители регионального минобра выясняют обстоятельства произошедшего. Проверку начала прокуратура. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Всем оказана медицинская помощь, подростки направлены на лечение домой. Вчера нападавшего мальчика планировали перевезти в больницу в Иркутск. "Доставлен в больницу в Иркутске и госпитализирован с легкими травмами", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что школа работает в штатном режиме, уроки проводятся по расписанию.
https://ria.ru/20240923/balagansk-1974232172.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение ученика на школу в Челябинске
В Иркутске госпитализировали школьника, напавшего на одноклассников
В Иркутске госпитализировали школьника, напавшего с молотком на одноклассников