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Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
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23:35 24.09.2024 (обновлено: 23:59 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/iran-1974512278.html
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане
Международное сообщество должно прекратить насилие, осуществляемое Израилем в секторе Газа и Ливане, пока это насилие не охватило весь Ближний Восток и мир,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T23:35
2024-09-24T23:59
в мире
иран
израиль
ливан
масуд пезешкиан
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
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ТЕГЕРАН, 24 сен – РИА Новости. Международное сообщество должно прекратить насилие, осуществляемое Израилем в секторе Газа и Ливане, пока это насилие не охватило весь Ближний Восток и мир, заявил в своей речи на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан."Необходимо, чтобы международное сообщество немедленно прекратило насилие и обеспечило постоянное прекращение огня в секторе Газа и прекратило отчаянное варварство Израиля в Ливане до того, как это насилие охватит регион (Ближнего Востока - ред.) и весь мир", - сказал Пезешкиан.Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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в мире, иран, израиль, ливан, масуд пезешкиан, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Иран, Израиль, Ливан, Масуд Пезешкиан, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане

Президент Ирана на ГА ООН призвал мировое сообщество прекратить насилие в Ливане

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 сен – РИА Новости. Международное сообщество должно прекратить насилие, осуществляемое Израилем в секторе Газа и Ливане, пока это насилие не охватило весь Ближний Восток и мир, заявил в своей речи на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Необходимо, чтобы международное сообщество немедленно прекратило насилие и обеспечило постоянное прекращение огня в секторе Газа и прекратило отчаянное варварство Израиля в Ливане до того, как это насилие охватит регион (Ближнего Востока - ред.) и весь мир", - сказал Пезешкиан.
Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Здание штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Главы МИД Японии и Ирана на полях ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 05:26
 
В миреИранИзраильЛиванМасуд ПезешкианСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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