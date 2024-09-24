https://ria.ru/20240924/iran-1974512278.html
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане
Международное сообщество должно прекратить насилие, осуществляемое Израилем в секторе Газа и Ливане, пока это насилие не охватило весь Ближний Восток и мир,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T23:35
2024-09-24T23:35
2024-09-24T23:59
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ТЕГЕРАН, 24 сен – РИА Новости. Международное сообщество должно прекратить насилие, осуществляемое Израилем в секторе Газа и Ливане, пока это насилие не охватило весь Ближний Восток и мир, заявил в своей речи на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан."Необходимо, чтобы международное сообщество немедленно прекратило насилие и обеспечило постоянное прекращение огня в секторе Газа и прекратило отчаянное варварство Израиля в Ливане до того, как это насилие охватит регион (Ближнего Востока - ред.) и весь мир", - сказал Пезешкиан.Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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в мире, иран, израиль, ливан, масуд пезешкиан, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Иран, Израиль, Ливан, Масуд Пезешкиан, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане
Президент Ирана на ГА ООН призвал мировое сообщество прекратить насилие в Ливане