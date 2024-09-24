https://ria.ru/20240924/iran-1974329864.html

В Иране обсудили с внешнеполитической службой ЕС снятие санкций с Тегерана

В Иране обсудили с внешнеполитической службой ЕС снятие санкций с Тегерана - РИА Новости, 24.09.2024

В Иране обсудили с внешнеполитической службой ЕС снятие санкций с Тегерана

Помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора провели РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:24

2024-09-24T00:24

2024-09-24T00:24

в мире

иран

тегеран (город)

нью-йорк (город)

аббас аракчи

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_2db94b55073a4769548cce5d40c9d504.jpg

ТЕГЕРАН, 24 сен – РИА Новости. Помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора провели на полях саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, в ходе которой обсудили снятие санкций с Ирана и сферу атома, передает агентство Fars."На полях саммита ГА ООН у меня состоялся прямой конструктивный диалог с Энрике Морой... В ходе этого диалога мы сконцентрировались, в частности, на вопросах, связанных со снятием санкций и (сферой - ред.) атома", - приводит слова Тахт-Раванчи агентство.Fars не приводит детали беседы.Днем ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Иран готов начать новый раунд переговоров по ядерной тематике уже во время текущей поездки иранских политиков на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, если другие стороны будут к ним готовы.Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня - событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

иран

тегеран (город)

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), нью-йорк (город), аббас аракчи, оон, генеральная ассамблея оон