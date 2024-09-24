Рейтинг@Mail.ru
В Иране обсудили с внешнеполитической службой ЕС снятие санкций с Тегерана - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/iran-1974329864.html
В Иране обсудили с внешнеполитической службой ЕС снятие санкций с Тегерана
В Иране обсудили с внешнеполитической службой ЕС снятие санкций с Тегерана - РИА Новости, 24.09.2024
В Иране обсудили с внешнеполитической службой ЕС снятие санкций с Тегерана
Помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора провели РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:24
2024-09-24T00:24
в мире
иран
тегеран (город)
нью-йорк (город)
аббас аракчи
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_2db94b55073a4769548cce5d40c9d504.jpg
ТЕГЕРАН, 24 сен – РИА Новости. Помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора провели на полях саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, в ходе которой обсудили снятие санкций с Ирана и сферу атома, передает агентство Fars."На полях саммита ГА ООН у меня состоялся прямой конструктивный диалог с Энрике Морой... В ходе этого диалога мы сконцентрировались, в частности, на вопросах, связанных со снятием санкций и (сферой - ред.) атома", - приводит слова Тахт-Раванчи агентство.Fars не приводит детали беседы.Днем ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Иран готов начать новый раунд переговоров по ядерной тематике уже во время текущей поездки иранских политиков на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, если другие стороны будут к ним готовы.Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня - событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
иран
тегеран (город)
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:1699:1274_1920x0_80_0_0_6b97f657efb1ecffdd5496eebf048832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), нью-йорк (город), аббас аракчи, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Иран, Тегеран (город), Нью-Йорк (город), Аббас Аракчи, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В Иране обсудили с внешнеполитической службой ЕС снятие санкций с Тегерана

В МИД Ирана обсудили ядерную сферу с замглавы внешнеполитической службы ЕС

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башня Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 24 сен – РИА Новости. Помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора провели на полях саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, в ходе которой обсудили снятие санкций с Ирана и сферу атома, передает агентство Fars.
"На полях саммита ГА ООН у меня состоялся прямой конструктивный диалог с Энрике Морой... В ходе этого диалога мы сконцентрировались, в частности, на вопросах, связанных со снятием санкций и (сферой - ред.) атома", - приводит слова Тахт-Раванчи агентство.
Fars не приводит детали беседы.
Днем ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Иран готов начать новый раунд переговоров по ядерной тематике уже во время текущей поездки иранских политиков на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, если другие стороны будут к ним готовы.
Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня - событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
 
В миреИранТегеран (город)Нью-Йорк (город)Аббас АракчиООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала