https://ria.ru/20240924/iphone-1974363956.html
В России начались офлайн-продажи новых iPhone
В России начались офлайн-продажи новых iPhone - РИА Новости, 24.09.2024
В России начались офлайн-продажи новых iPhone
Сеть техники и электроники restore: первая среди офлайна начала продажи новых iPhone 16 и других новинок Apple, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T09:35
2024-09-24T09:35
2024-09-24T09:35
технологии
россия
сша
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973600773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2c7f98a424ee0f6411bb0d0c2dc393a.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сеть техники и электроники restore: первая среди офлайна начала продажи новых iPhone 16 и других новинок Apple, сообщили РИА Новости в компании. "Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте продаж полного ассортимента новинок Apple с 24 сентября. iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2 в черном цвете, новые наушники AirPods и аксессуары для устройств", - рассказали там. Цены на iPhone 16 варьируются от 115 тысяч рублей до 160 тысяч рублей. Стоимость iPhone 16 Plus с памятью в 128 гигабайт составляет 135 тысяч рублей, а на 512 гигабайт - 180 тысяч рублей. Новый iPhone 16 Pro на 128 гигабайт обойдется в 155 тысяч рублей, на 256 гигабайт - в 170 тысяч рублей, на 512 гигабайт - в 200 тысяч рублей, а на 1 терабайт - в 230 тысяч рублей. Цены на iPhone 16 Pro Max начинаются от 195 тысяч рублей и заканчиваются отметкой в 255 тысяч рублей. Отмечается, что основная модель iPhone 16 и версия Plus представлены в пяти цветах: пастельные голубой и зеленый, яркий розовый и традиционные белый и черный. iPhone 16 Pro и Pro Max представлены в четырех цветах: белом, сером, черном, а также новом бронзовом варианте. По подсчетам специалистов компании, во время предзаказа самыми популярными моделями стали Pro с максимальным объемом памяти и в новом бронзовом цвете. В лидерах оказался iPhone 16 Pro Max титановый бежевый на 512 гигабайт, на него пришлось 40% от всех продаж. Второе место занял iPhone 16 Pro Max титановый бежевый на 1 терабайт. Почти равную долю заняли iPhone 16 Pro черного цвета на 256 и на 512 гигабайт. Американская компания Apple в начале сентября представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16. Стоимость устройств в США составляет от 799 долларов за iPhone 16, от 999 долларов за iPhone 16 Pro и от 1199 долларов за iPhone 16 Pro Max.
https://ria.ru/20240920/iphone--1973746344.html
https://ria.ru/20240919/smartfony-1973679447.html
https://ria.ru/20240903/apple-1970248964.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973600773_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_417ef94fafa6ce9f16f7e36942f5aa76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, apple
Технологии, Россия, США, Apple
В России начались офлайн-продажи новых iPhone
В России начались офлайн-продажи новых iPhone 16 и других новинок Apple
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сеть техники и электроники restore: первая среди офлайна начала продажи новых iPhone 16 и других новинок Apple, сообщили РИА Новости в компании.
"Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте продаж полного ассортимента новинок Apple с 24 сентября. iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2 в черном цвете, новые наушники AirPods и аксессуары для устройств", - рассказали там.
Цены на iPhone 16 варьируются от 115 тысяч рублей до 160 тысяч рублей. Стоимость iPhone 16 Plus с памятью в 128 гигабайт составляет 135 тысяч рублей, а на 512 гигабайт - 180 тысяч рублей.
Новый iPhone 16 Pro на 128 гигабайт обойдется в 155 тысяч рублей, на 256 гигабайт - в 170 тысяч рублей, на 512 гигабайт - в 200 тысяч рублей, а на 1 терабайт - в 230 тысяч рублей. Цены на iPhone 16 Pro Max начинаются от 195 тысяч рублей и заканчиваются отметкой в 255 тысяч рублей.
Отмечается, что основная модель iPhone 16 и версия Plus представлены в пяти цветах: пастельные голубой и зеленый, яркий розовый и традиционные белый и черный. iPhone 16 Pro и Pro Max представлены в четырех цветах: белом, сером, черном, а также новом бронзовом варианте.
По подсчетам специалистов компании, во время предзаказа самыми популярными моделями стали Pro с максимальным объемом памяти и в новом бронзовом цвете. В лидерах оказался iPhone 16 Pro Max титановый бежевый на 512 гигабайт, на него пришлось 40% от всех продаж. Второе место занял iPhone 16 Pro Max титановый бежевый на 1 терабайт. Почти равную долю заняли iPhone 16 Pro черного цвета на 256 и на 512 гигабайт.
Американская компания Apple в начале сентября представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16. Стоимость устройств в США
составляет от 799 долларов за iPhone 16, от 999 долларов за iPhone 16 Pro и от 1199 долларов за iPhone 16 Pro Max.