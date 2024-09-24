https://ria.ru/20240924/iordaniya-1974333839.html

Глава МИД Иордании призвал прекратить эскалацию в Ливане

Глава МИД Иордании призвал прекратить эскалацию в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024

Глава МИД Иордании призвал прекратить эскалацию в Ливане

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади призвал прекратить эскалацию в Ливане, "пока не стало слишком поздно". РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:28

2024-09-24T01:28

2024-09-24T01:28

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ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади призвал прекратить эскалацию в Ливане, "пока не стало слишком поздно". "Мы солидарны с Ливаном и осуждаем израильскую агрессию против него. Мы подчеркиваем необходимость обеспечить выполнение резолюции 1701. Эскалация должна прекратиться немедленно, пока не стало слишком поздно. Это международная ответственность, которую Совет Безопасности ООН должен немедленно взять на себя", - написал он в своем микроблоге в социальной сети Х. Сафади считает необходимым, чтобы "СБ ООН предпринял немедленные действия для сдерживания израильской агрессии и защиты региона от ее катастрофических последствий". Он отметил, что "агрессия Израиля против Ливана стала возможной из-за неспособности международного сообщества остановить нападение на Газу", добавив, что "Израиль продолжает подталкивать регион к широкомасштабной региональной войне из-за неспособности международного сообщества соблюдать установленное право и ценности". Король Иордании Абдалла Второй в телефонном разговоре с премьер-министром временного правительства Ливана Наджибом Микати заявил, что Иордания поддерживает Ливан, его безопасность, суверенитет и безопасность его граждан перед лицом израильской агрессии. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Как сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 492 человек, ранены 1645. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

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https://ria.ru/20240922/tsakhal-1974060339.html

https://ria.ru/20240924/shveytsariya-1974330877.html

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