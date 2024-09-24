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Глава МИД Иордании призвал прекратить эскалацию в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
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01:28 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/iordaniya-1974333839.html
Глава МИД Иордании призвал прекратить эскалацию в Ливане
Глава МИД Иордании призвал прекратить эскалацию в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
Глава МИД Иордании призвал прекратить эскалацию в Ливане
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади призвал прекратить эскалацию в Ливане, "пока не стало слишком поздно". РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:28
2024-09-24T01:28
в мире
ливан
иордания
израиль
абдалла второй
наджиб микати
оон
хезболла
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ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади призвал прекратить эскалацию в Ливане, "пока не стало слишком поздно". "Мы солидарны с Ливаном и осуждаем израильскую агрессию против него. Мы подчеркиваем необходимость обеспечить выполнение резолюции 1701. Эскалация должна прекратиться немедленно, пока не стало слишком поздно. Это международная ответственность, которую Совет Безопасности ООН должен немедленно взять на себя", - написал он в своем микроблоге в социальной сети Х. Сафади считает необходимым, чтобы "СБ ООН предпринял немедленные действия для сдерживания израильской агрессии и защиты региона от ее катастрофических последствий". Он отметил, что "агрессия Израиля против Ливана стала возможной из-за неспособности международного сообщества остановить нападение на Газу", добавив, что "Израиль продолжает подталкивать регион к широкомасштабной региональной войне из-за неспособности международного сообщества соблюдать установленное право и ценности". Король Иордании Абдалла Второй в телефонном разговоре с премьер-министром временного правительства Ливана Наджибом Микати заявил, что Иордания поддерживает Ливан, его безопасность, суверенитет и безопасность его граждан перед лицом израильской агрессии. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Как сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 492 человек, ранены 1645. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
https://ria.ru/20240922/tsakhal-1974060339.html
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в мире, ливан, иордания, израиль, абдалла второй, наджиб микати, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Иордания, Израиль, Абдалла Второй, Наджиб Микати, ООН, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Глава МИД Иордании призвал прекратить эскалацию в Ливане

Глава МИД Иордании Сафади призвал прекратить эскалацию в Ливане

CC BY-SA 4.0 / Rolfcosar / Akaba - Hotel- und Strandzone - vorne die Burg Mamluk / Cropped imageАкаба, Иордания
Акаба, Иордания - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Rolfcosar / Akaba - Hotel- und Strandzone - vorne die Burg Mamluk / Cropped image
Акаба, Иордания. Архивное фото
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ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади призвал прекратить эскалацию в Ливане, "пока не стало слишком поздно".
"Мы солидарны с Ливаном и осуждаем израильскую агрессию против него. Мы подчеркиваем необходимость обеспечить выполнение резолюции 1701. Эскалация должна прекратиться немедленно, пока не стало слишком поздно. Это международная ответственность, которую Совет Безопасности ООН должен немедленно взять на себя", - написал он в своем микроблоге в социальной сети Х.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
Сафади считает необходимым, чтобы "СБ ООН предпринял немедленные действия для сдерживания израильской агрессии и защиты региона от ее катастрофических последствий".
Он отметил, что "агрессия Израиля против Ливана стала возможной из-за неспособности международного сообщества остановить нападение на Газу", добавив, что "Израиль продолжает подталкивать регион к широкомасштабной региональной войне из-за неспособности международного сообщества соблюдать установленное право и ценности".
Король Иордании Абдалла Второй в телефонном разговоре с премьер-министром временного правительства Ливана Наджибом Микати заявил, что Иордания поддерживает Ливан, его безопасность, суверенитет и безопасность его граждан перед лицом израильской агрессии.
Ракетный обстрел территории Израиля - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Армия Израиля заявила, что со стороны Ливана выпустили более ста снарядов
22 сентября, 07:50
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Как сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 492 человек, ранены 1645.
Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Женева - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Швейцария предупредила о возможном ухудшении ситуации в Израиле
00:33
 
В миреЛиванИорданияИзраильАбдалла ВторойНаджиб МикатиООНХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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