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Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками - РИА Новости, 24.09.2024
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02:58 24.09.2024 (обновлено: 11:21 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/intellekt-1974339689.html
Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками
Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками - РИА Новости, 24.09.2024
Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками
Коллекторы в России стали использовать искусственный интеллект в работе с должниками, робот-оператор и речевая аналитика позволили в два раза оптимизировать... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:58
2024-09-24T11:21
технологии
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Коллекторы в России стали использовать искусственный интеллект в работе с должниками, робот-оператор и речевая аналитика позволили в два раза оптимизировать работу кол-центра, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков. &quot;Искусственный интеллект — это очень важно, мы сейчас продолжаем его развивать активно: робот-оператор обзванивает клиентов, также у нас есть еще речевая аналитика. Благодаря искусственному интеллекту можно помогать операторам в моменте разговора, как лучше выстроить диалог, проанализировать, какие эмоции испытывает клиент, какие эмоции испытывает сотрудник&quot;, — сказал он.Колосков отметил, что с помощью технологий можно отслеживать состояние разговоров, например, что сотрудник в какие-то минуты испытывает повышенный стресс и ему не стоит находиться на линии. Или аргументы, которые он использует, вызывают у клиента негативную реакцию, и лучше от них отказаться. "Это дорогостоящие вложения, но они оправданны. Очень хорошо окупаются, конечно. За счет внедрения работы искусственного интеллекта удалось в два раза оптимизировать работу кол-центра", — добавил гендиректор АБК.По словам Колоскова, рынок взыскания — один из самых технологичных, потому что среда предусматривает в себе оптимизацию. "Мы работаем с нелояльной клиентской базой, уже в конце кредитного процесса, когда люди деньги получают — охотно приходят, а вот возвращать всегда тяжеловато", — заключил он.
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технологии, россия, сбербанк россии
Технологии, Россия, Сбербанк России
Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками

Искусственный интеллект стал помогать коллекторам собирать долги с россиян

© iStock.com / Sansert SangsakawratМужчина работает с ИИ
Мужчина работает с ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com / Sansert Sangsakawrat
Мужчина работает с ИИ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Коллекторы в России стали использовать искусственный интеллект в работе с должниками, робот-оператор и речевая аналитика позволили в два раза оптимизировать работу кол-центра, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков.
«

"Искусственный интеллект — это очень важно, мы сейчас продолжаем его развивать активно: робот-оператор обзванивает клиентов, также у нас есть еще речевая аналитика. Благодаря искусственному интеллекту можно помогать операторам в моменте разговора, как лучше выстроить диалог, проанализировать, какие эмоции испытывает клиент, какие эмоции испытывает сотрудник", — сказал он.

Колосков отметил, что с помощью технологий можно отслеживать состояние разговоров, например, что сотрудник в какие-то минуты испытывает повышенный стресс и ему не стоит находиться на линии. Или аргументы, которые он использует, вызывают у клиента негативную реакцию, и лучше от них отказаться.
"Это дорогостоящие вложения, но они оправданны. Очень хорошо окупаются, конечно. За счет внедрения работы искусственного интеллекта удалось в два раза оптимизировать работу кол-центра", — добавил гендиректор АБК.
По словам Колоскова, рынок взыскания — один из самых технологичных, потому что среда предусматривает в себе оптимизацию. "Мы работаем с нелояльной клиентской базой, уже в конце кредитного процесса, когда люди деньги получают — охотно приходят, а вот возвращать всегда тяжеловато", — заключил он.
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