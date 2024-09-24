https://ria.ru/20240924/intellekt-1974339689.html

Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками

Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками - РИА Новости, 24.09.2024

Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками

Коллекторы в России стали использовать искусственный интеллект в работе с должниками, робот-оператор и речевая аналитика позволили в два раза оптимизировать... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:58

2024-09-24T02:58

2024-09-24T11:21

технологии

россия

сбербанк россии

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Коллекторы в России стали использовать искусственный интеллект в работе с должниками, робот-оператор и речевая аналитика позволили в два раза оптимизировать работу кол-центра, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков. "Искусственный интеллект — это очень важно, мы сейчас продолжаем его развивать активно: робот-оператор обзванивает клиентов, также у нас есть еще речевая аналитика. Благодаря искусственному интеллекту можно помогать операторам в моменте разговора, как лучше выстроить диалог, проанализировать, какие эмоции испытывает клиент, какие эмоции испытывает сотрудник", — сказал он.Колосков отметил, что с помощью технологий можно отслеживать состояние разговоров, например, что сотрудник в какие-то минуты испытывает повышенный стресс и ему не стоит находиться на линии. Или аргументы, которые он использует, вызывают у клиента негативную реакцию, и лучше от них отказаться. "Это дорогостоящие вложения, но они оправданны. Очень хорошо окупаются, конечно. За счет внедрения работы искусственного интеллекта удалось в два раза оптимизировать работу кол-центра", — добавил гендиректор АБК.По словам Колоскова, рынок взыскания — один из самых технологичных, потому что среда предусматривает в себе оптимизацию. "Мы работаем с нелояльной клиентской базой, уже в конце кредитного процесса, когда люди деньги получают — охотно приходят, а вот возвращать всегда тяжеловато", — заключил он.

https://ria.ru/20240923/moskva-1974287371.html

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технологии, россия, сбербанк россии