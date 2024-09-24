https://ria.ru/20240924/imuschestvo-1974353485.html

Суд арестовал имущество завода КЭМЗ по делу "Газпром Арены"

Суд арестовал имущество завода КЭМЗ по делу "Газпром Арены" - РИА Новости, 24.09.2024

Суд арестовал имущество завода КЭМЗ по делу "Газпром Арены"

Суд в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2016 году по фактам хищений денежных средств при строительстве футбольного стадиона "Газпром Арена", РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T06:53

2024-09-24T06:53

2024-09-24T07:00

происшествия

санкт-петербург

международная федерация футбола (фифа)

общество

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Суд в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2016 году по фактам хищений денежных средств при строительстве футбольного стадиона "Газпром Арена", наложил арест на доли и имущество ООО "Курский Электромеханический Завод" (КЭМЗ), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что суд наложил арест на 50 процентов долей в уставном капитале завода, а также на имущество, принадлежащее ему, а именно: земельный участок площадью 20 тысяч квадратных метров и два нежилых здания. По мнению суда, такая мера позволит обеспечить установленный порядок уголовного судопроизводства, в том числе исполнение приговора в части имущественных взысканий. Новый стадион на Крестовском острове в Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Арена — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство превысили 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240919/arena-1973720153.html

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происшествия, санкт-петербург, международная федерация футбола (фифа), общество