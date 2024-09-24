https://ria.ru/20240924/ii-1974456777.html

Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН

Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН - РИА Новости, 24.09.2024

Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН

Искусственный интеллект без должного подхода к управлению им может привести к расколу в мире, считает генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:33

2024-09-24T16:33

2024-09-24T16:33

в мире

антониу гутерреш

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект без должного подхода к управлению им может привести к расколу в мире, считает генсек ООН Антониу Гутерреш. "Без глобального подхода к его управлению искусственный интеллект может привести к искусственному разделению по всем направлениям - великому разлому с двумя интернетами, двумя рынками, двумя экономиками, когда каждая страна будет вынуждена выбрать сторону, это может привести к огромным последствиям для всех ", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Он также высказался в поддержку ООН как платформы по сотрудничества в области искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон