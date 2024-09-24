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Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН
Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН
Искусственный интеллект без должного подхода к управлению им может привести к расколу в мире, считает генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:33
2024-09-24T16:33
2024-09-24T16:33
в мире
антониу гутерреш
оон
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект без должного подхода к управлению им может привести к расколу в мире, считает генсек ООН Антониу Гутерреш. "Без глобального подхода к его управлению искусственный интеллект может привести к искусственному разделению по всем направлениям - великому разлому с двумя интернетами, двумя рынками, двумя экономиками, когда каждая страна будет вынуждена выбрать сторону, это может привести к огромным последствиям для всех ", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Он также высказался в поддержку ООН как платформы по сотрудничества в области искусственного интеллекта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН
Генсек ООН: ИИ без должного подхода может привести к расколу в мире