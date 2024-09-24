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Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН - РИА Новости, 24.09.2024
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16:33 24.09.2024
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Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН
Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН
Искусственный интеллект без должного подхода к управлению им может привести к расколу в мире, считает генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:33
2024-09-24T16:33
в мире
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект без должного подхода к управлению им может привести к расколу в мире, считает генсек ООН Антониу Гутерреш. "Без глобального подхода к его управлению искусственный интеллект может привести к искусственному разделению по всем направлениям - великому разлому с двумя интернетами, двумя рынками, двумя экономиками, когда каждая страна будет вынуждена выбрать сторону, это может привести к огромным последствиям для всех ", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Он также высказался в поддержку ООН как платформы по сотрудничества в области искусственного интеллекта.
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в мире, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Искусственный интеллект может привести к расколу в мире, заявил генсек ООН

Генсек ООН: ИИ без должного подхода может привести к расколу в мире

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект без должного подхода к управлению им может привести к расколу в мире, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Без глобального подхода к его управлению искусственный интеллект может привести к искусственному разделению по всем направлениям - великому разлому с двумя интернетами, двумя рынками, двумя экономиками, когда каждая страна будет вынуждена выбрать сторону, это может привести к огромным последствиям для всех ", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Он также высказался в поддержку ООН как платформы по сотрудничества в области искусственного интеллекта.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Эксперт рассказал, при каких условиях ИИ может нести угрозу человеку
25 ноября 2023, 09:57
 
В миреАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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