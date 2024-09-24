https://ria.ru/20240924/gripp-1974351314.html

Врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ

Врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ - РИА Новости, 24.09.2024

Врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ

Отличие гриппа от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции в том, что грипп начинается всегда резко в один момент - высокая температура, слабость на... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T06:15

2024-09-24T06:15

2024-09-24T06:15

общество

андрей поздняков

экология в россии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отличие гриппа от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции в том, что грипп начинается всегда резко в один момент - высокая температура, слабость на фоне ломоты в теле, головная боль, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. "Классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций симптомокомплекс. Это острейшее начало заболевания – человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли", - рассказал Поздняков. Он добавил, что симптоматика со стороны дыхательных путей появляется позже, кашель появляется на вторые и третьи сутки. "Вначале кашель простой, затем он становится частым, потому что грипп поражает прежде всего трахею, кашель сопровождается болью за грудиной и очень плохо купируется, особенно его приступы. Насморк при гриппе выражен умеренно, как и боли в горле. Осложнения у гриппа самые разнообразные, их можно разделить на ранние и поздние. Ранние осложнения – это поражение легких, первичная гриппозная пневмония, возможно развитие поражений центральной нервной системы, выраженный интоксикационный синдром, который может даже привести к шоковому состоянию", - добавил врач. Поздняков уточнил, что поздние осложнения встречаются намного чаще, это прежде всего вторичные бактериальные осложнения со стороны дыхательных путей: тонзиллит, синусит, фарингит, бактериальная вторичная пневмония. После гриппа у человека может быть нестабильная температура, выраженная потливость, утомляемость. "От гриппа есть специфическая противовирусная терапия, то есть этиотропная терапия, действующая на сам вирус. Применение таких препаратов максимально эффективно в ранние сроки от начала заболевания – 1-3 сутки, поэтому необходимо четко понимать, грипп это или нет. Узнать это можно, если сдать ПЦР в лабораторию, либо с помощью экспресс-тестов на грипп. Противовирусная терапия не даст развиться осложнениям", - рассказал инфекционист. Он также отдельно отметил, что "антибиотики при гриппе назначаются, как и при другой респираторной инфекции, только по показаниям". "В первые трое-четверо суток прием антибиотиков не нужен и даже вреден, так как они действуют на бактерии, а не на вирус. Необходимость в назначении антибиотиков возникает при активации эндогенной флоры, а это бывает либо при длительном заболевании, либо во "вторую волну", когда заболевание пошло на убыль и вдруг возникает повторная лихорадка и появляются новые симптомы. Оценить необходимость антибиотикотерапии должен врач, бесконтрольный прием антибиотиков может привести к антибиотикорезистентности", - заключил Поздняков.

https://ria.ru/20240917/putin-1973150474.html

https://ria.ru/20240917/covid-1973162892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, андрей поздняков, экология в россии